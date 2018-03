Bertelsmann-Traineeprogramm für Geisteswissenschaftler startet in zweite Runde

Gütersloh. Das bundesweit einzigartige Traineeprogramm für Geisteswissenschaftler von Bertelsmann geht in eine neue Runde: Seit dieser Woche können sich Universitätsabsolventen der Geistes- und Sozialwissenschaften erneut für das „Creative Management Program“ des internationalen Medien-, Dienstleitungs- und Bildungsunternehmens bewerben. Mit dem Programm bietet Bertelsmann Studenten seit dem vergangenen Jahr eine weitere Möglichkeit, eine Management-Karriere im Konzern zu beginnen.

Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, sagt: „Geistes- und Sozialwissenschaftler bringen viele Qualifikationen mit, die für Management-Aufgaben von großem Wert sind: Kreativität und Kommunikationsstärke beispielsweise. Mit unserem ‚Creative Management Program‘ haben wir deshalb als bundesweit erster Konzern ein speziell auf diese Zielgruppe zugeschnittenes Ausbildungsprogramm aufgesetzt, für das sich mehr als 700 Studenten beworben haben. Der große Erfolg des ersten Jahrgangs bestärkt uns, hier einen echten Nerv getroffen zu haben.“

Hermreck weiter: „Unsere ersten Trainees in diesem Programm haben uns in den vergangenen Monaten mit ihren kreativen Ideen, ihrem Schwung und ihrem individuellen Blickwinkel auf Geschäftsprozesse begeistert. Wir werden das Programm deshalb auch 2018 fortführen und um eine internationale Komponente erweitern. Wer kreativ und unternehmerisch tätig sein möchte, für den ist Bertelsmann der ideale Arbeitgeber. Geistes- und Sozialwissenschaftler finden zahlreiche Karrieremöglichkeiten bei uns im Konzern.“

In dem 20-monatigen Rotationsprogramm erhalten die Teilnehmer durch Stationen bei der Mediengruppe RTL Deutschland, der Verlagsgruppe Random House, Gruner + Jahr, BMG und weiteren Bertelsmann-Bereichen einen vielfältigen Einblick in die Geschäfte und Branchen des Konzerns. Parallel erlangen die Trainees in begleitenden Seminaren wirtschaftswissenschaftliche und unternehmerische Kenntnisse. Lag der Fokus der Stationen bislang auf Deutschland, wird das Programm nun um eine Station im europäischen Ausland erweitert. Trainees bekommen somit die Möglichkeit, auch die internationalen Geschäfte von Bertelsmann kennenzulernen und das eigene Netzwerk über Landesgrenzen zu erweitern.

Die erste Gruppe des Programms startete im April 2017. Die Trainees blicken heute auf zwölf Monate in unterschiedlichsten Divisionen des Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmens zurück. Zwischen kaufmännischen und kreativen Fragestellungen gestalten die Teilnehmer aktiv ihren individuellen Weg nach persönlichen Interessen und Neigungen.

Konkret richtet sich das „Creative Management Program“ von Bertelsmann an Master-Absolventen der Geistes-, Sozial-, Politik-, Medien-, Sprach- oder Kommunikationswissenschaften, Soziologie oder journalistischer Studiengänge. Interessenten sollten neben einem abgeschlossenen geistes- oder sozialwissenschaftlichen Studium außerdem über ein ausgeprägtes wirtschaftliches Interesse und einschlägige praktische Erfahrungen in der Wirtschaft verfügen. Der dreistufige Bewerbungsprozess – bestehend aus Onlinebewerbung, Onlinetest und Auswahltag – für die zweite Runde des Traineeprogramms startet sofort; Bewerbungen sind bis zum 13. Mai 2018 möglich. Start des Programms ist Mitte Oktober 2018.

Weitere Informationen: www.creativemanagementprogram.de