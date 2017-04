Bertelsmann spendet Buchpakete an Gütersloher Kitas

• Seit 10 Jahren unterstützt Bertelsmann zum UNSECO-Welttag des Buches gezielt die Leseförderung am Standort

• Zum diesjährigen 22. UNESCO-Welttag des Buches schenkt Bertelsmann den Gütersloher Kindertagesstätten 53 Buchpakete im Gesamtwert von über

5.000 Euro

Gütersloh. Bertelsmann nimmt den 22. UNESCO-Welttag des Buches am 23. April zum Anlass und spendet wieder 53 Kindergärten und Kindertagesstätten der Stadt Buchpakete mit jeweils zehn Kinderbüchern von Autoren der Verlagsgruppe Random House. Die Kinder des Städtischen Kindergarten Langertsweg durften schon gestern ihr Lesepaket auspacken: Zusammen mit ihren Erzieherinnen und Erziehern können sie unter anderem auf Abenteuerreise mit dem Drachen Kokosnuss in „Der kleine Drache Kokosnuss – Wo ist Matilda?“ von Ingo Siegner gehen oder in „Frag doch mal… die Maus! Erstes Sachwissen – Ich bin fröhlich, ich bin traurig“ von Eva Spanjardt die Welt der ständig wechselnden Gefühle entdecken. Das Buchpaket umfasst auch Lesespaß für die ganz Kleinen, so etwa Bildwörterbücher zum spielerischen Erlernen von Farben und ersten Wörtern zu Gegenständen aus dem Alltag.

„Der Zugang zur Sprache wird durch die Begeisterung an Büchern erleichtert und die Freude am Lesen gefördert. Gerade für Kinder eröffnen Bücher eine Welt voller Abenteuer. Beim Vorlesen oder gemeinsamen Stöbern tauchen die Kinder in Geschichten ein und entdecken so spielerisch Buchstaben und Wörter“, erklärt Karin Schlautmann, Leiterin Bertelsmann-Unternehmenskommunikation. Die Grundlagen für die spätere Entwicklung von Sprach- und Lesekompetenz werden in Elternhaus und Kita gleichermaßen gelegt. Als internationales Medienunternehmen nimmt Bertelsmann daher den Welttag des Buches zum Anlass, die Leseförderung am Unternehmensstandort gezielt zu unterstützen.

Der „Welttag des Buches“ wurde 1995 von der UNESCO ins Leben gerufen und feiert in diesem Jahr sein 22-jähriges Bestehen. Er ist ein Feiertag für das Lesen, für Bücher und die Rechte von Autoren. Bertelsmann verschenkt zum Welttag des Buches seit 2007 regelmäßig Buchpakete an die Gütersloher Kindergärten und Kindertagesstätten – dieses Jahr im Wert von insgesamt über 5.000 Euro.