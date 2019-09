Bertelsmann spendet an den Kreissportbund Gütersloh

Gütersloh. Der 20. September ist Weltkindertag. Der international begangene Tag macht auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und insbesondere auf die Rechte von Kindern aufmerksam. Anlässlich dieses Jahrestages spendet Bertelsmann 1.000 Euro für das Projekt „NRW bewegt seine Kinder“ an den Kreissportbund Gütersloh. Die Spende ermöglicht in 20 Güterslohern Kindertagesstätten im Rahmen des Projekts das Absolvieren des „Tierischen Sportabzeichens“. Das Abzeichen soll Kindern im Alter von zwei bis sechs Jahren spielerisch Spaß an der Bewegung vermitteln. Die Kinder durchlaufen, die mit der Tierwelt verbundenen Stationen Laufen, Fangen und Werfen und sammeln dabei Punkte. Nach erfolgreicher Teilnahme überreicht der Kreissportbund Gütersloh das original „Tierische Sportabzeichen“.

Während einer der ersten „Tierischen Sportabzeichen“-Aktionen in der Kindertagestätte „IdeenReich“ an der Luisenstraße in Gütersloh nahm Franziska Tegethoff die Spende von Bertelsmann stellvertretend für den Kreissportbund Gütersloh entgegen.