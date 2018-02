Bertelsmann Spende freut GNU

Bertelsmann-Azubis spenden 500 Euro an Gütersloher Umweltorganisation

Gütersloh. Mit der Idee, umweltfreundliche Mehrweg-Kaffeebecher anzuschaffen, sammelten die Auszubildenden 300 Euro ein. Das Geld spendeten sie nun – um weitere 200 Euro von Bertelsmann aufgestockt – an die GNU in Gütersloh.

„Für uns beginnt Nachhaltigkeit vor der eigenen Haustür.“ – Unter diesem Motto haben Tim Becker und Kevin Viereck von der Jugend- und Auszubildendenvertretung (JAV) bei Bertelsmann gemeinsam mit Klaus Röttger, Leiter der Abteilung Zentrale Bildung, am vergangenen Freitag eine Spende in Höhe von 500 Euro an die Gemeinschaft für Natur und Umweltschutz im Kreis Gütersloh e. V. (GNU) übergeben.

Das Geld hatten die Auszubildenden bei Bertelsmann mithilfe von umweltfreundlichen Mehrweg-Kaffeebechern gesammelt. Im Rahmen eines Schulprojekts hatte die Abteilung ‚Zentrale Bildung‘ nach geeigneten Bechern recherchiert, sie gestalten lassen und 500 davon eingekauft. Gegen eine Spende von einem Euro konnten Auszubildende, Studenten und Schüler des konzerneigenen Berufskollegs den umweltfreundlichen „To Go“-Becher seit November vergangenen Jahres erhalten. Auf diese Weise kam ein Betrag in Höhe von 300 Euro zusammen, den Bertelsmann um weitere 200 Euro aufgestockt hat. „Für uns als ausbildendes Unternehmen ist es sehr wichtig, gemeinsam mit unseren Auszubildenden und Studenten auch Umweltthemen im Blick zu haben. Daher freue ich mich sehr, dass wir mit dieser Spende ein Umweltprojekt in Gütersloh fördern können“, erklärt Klaus Röttger.

„Wir freuen uns riesig über diese Spende, besonders weil sie von jungen Leuten kommt, die sich für die Umwelt engagieren“, sagt Angelika Daum, Vorstandsvorsitzende der GNU. „Die Idee mit dem Coffee-to-go-Becher finde ich einfach klasse. Auf diese Weise kann man einen riesigen Müllberg vermeiden. Und hierfür ein Bewusstsein zu schaffen, finde ich richtig gut.“ Die Abteilung ‚Zentrale Bildung‘ von Bertelsmann wird das Projekt gemeinsam mit der JAV weiter fortführen und den Erlös aus dem Verkauf der Mehrweg-Kaffeebecher fortan einmal im Jahr an eine Umweltorganisation vor Ort spenden.