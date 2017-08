Bertelsmann präsentiert „Das Blaue Sofa Gütersloh“ mit Christine Westermann

Gütersloh. Das internationale Medienunternehmen Bertelsmann holt sein literarisches Erfolgsformat „Das Blaue Sofa“ nach dessen erfolgreicher Gütersloher-Premiere Anfang des Sommers erneut auf die Bühne des Stadttheaters. Am 23. November 2017 wird Moderatorin und Journalistin Christine Westermann auf dem berühmten Sofa Platz nehmen und ihre Lieblingsbücher für den Herbst 2017 vorstellen. „Das Blaue Sofa Gütersloh“ wird von Bertelsmann im Rahmen eines Kultursponsorings ermöglicht; ausgerichtet wird die Veranstaltung vom Förderverein „Theater in Gütersloh e.V.“. Sie beginnt um 19:30 Uhr und findet in der Skylobby des Theaters Gütersloh statt. Tickets sind ab dem 20. August 2017 online unter www.theater-guetersloh.de und im Vorverkauf bei Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63, erhältlich.

Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation, erklärte: „Bertelsmann engagiert sich seit Jahren auf vielfältige Weise im kulturellen Bereich, sowohl auf internationaler und nationaler als auch auf regionaler Ebene. Seit einigen Jahren holen wir internationale und überregionale Kultur-Formate auch an unseren Stammsitz; so feierte zum Beispiel zuletzt „Das Blaue Sofa“ mit Erfolgsautor Wladimir Kaminer Anfang des Sommers seine lokale Premiere in Gütersloh. Wir freuen uns diese Reihe nun mit Frau Westermann fortzuführen.“

Zum breiten Kulturengagement von Bertelsmann gehören außerdem Ausstellungen, Lesungen und Konzerte, die Restaurierung und Aufführung bedeutsamer Stummfilme und der Erhalt Tausender Artefakte der italienischen Operngeschichte im berühmten Archivio Storico Ricordi in Mailand.

Christine Westermann wurde in Erfurt geboren und ist bekannt als Radio- und Fernsehjournalistin. Nach langjährigen Stationen bei der „Drehscheibe“ und der „Aktuellen Stunde“ moderierte sie 20 Jahre lang zusammen mit Götz Alsmann die Sendung „Zimmer frei“, die mit dem Adolf-Grimme-Preis und dem Comedy-Preis ausgezeichnet wurde. Seit 2015 ist Christine Westermann Mitglied der ZDF-Literatursendung „Das literarische Quartett“. Dort, wie auch in anderen Radio- und Fernsehsendungen, stellt sie Neuerscheinungen vor. Christine Westermann hat bislang vier Bücher veröffentlicht; zuletzt der Bestseller „Da geht noch was. Mit 65 in die Kurve“ (2013) und, gemeinsam mit Jörg Thadeusz, „Aufforderung zum Tanz“ (2008). Im November 2017 erscheint ihr neuester Titel „Manchmal ist es federleicht. Von kleinen und großen Abschieden“.

Thorsten Wagner, Vorsitzender des Fördervereins „Theater in Gütersloh e.V.“, sagte: „Wir freuen uns sehr über die gute Kooperation mit Bertelsmann. Sie ermöglicht uns als Ausrichter, den Güterslohern echte Highlights aus Kultur und Literatur zu bieten; vor allem aber können wir so vermehrt auf die Arbeit unseres Vereins aufmerksam machen. Wir wollen insbesondere auch die Menschen für das Gütersloher Haus begeistern, die vielleicht noch nicht zu den regelmäßigen Theaterbesuchern zählen.“

Das Literaturformat „Das Blaue Sofa“ wurde im Jahr 2000 von Bertelsmann, ZDF und Deutschlandfunk Kultur als verlagsübergreifendes Autorenforum gegründet. Seither nahmen bereits mehr als 2.300 Autorinnen und Autoren auf dem Sofa Platz, um ihre neuesten Bücher zu präsentieren und aktuelle gesellschaftliche Themen zu diskutieren. Den Rahmen boten bzw. bieten dabei zumeist die Buchmessen in Frankfurt am Main und Leipzig, das Blaue Sofa fand aber auch mehrfach in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin statt. Die Veranstaltungen waren bisher stets ein Publikumsmagnet und wurden vielfach im Fernsehen und ins Internet übertragen.

Die Veranstaltung auf einen Blick

Das Blaue Sofa Gütersloh

Buchtipps 2017 von und mit Christine Westermann

Donnerstag, 23. November 2017, 19:30 Uhr

Theater Gütersloh, Skylobby

Barkeystraße 15, 33330 Gütersloh

Tickets sind ab dem 20. August 2017 online unter www.theater-guetersloh.de erhältlich

oder bei

Gütersloh Marketing GmbH

Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh

Tel.: +49 5241 21136-36

Eintritt: 15 € (12 € für Vereinsmitglieder)