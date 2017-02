Bertelsmann-Lesereihe: Stephan R. Meier heute zu Gast in Gütersloh

Gütersloh. „Steuern wir auf ein digitales Paradies zu? Und wenn ja, wer darf darin wohnen?“ Das ist die zentrale Frage, die Autor Stephan R. Meier in seinem Zukunftsroman „Now“ stellt, den der zu Bertelsmann gehörende Penguin Verlag im Januar veröffentlich hat. In seinem Romandebüt entwirft Meier, der sich bereits als Sachbuchautor einen Namen gemacht hat, eine Welt, in der die Menschheit in zwei Klassen unterteilt ist: Ein Super-Algorithmus regelt das Leben einer privilegierten Elite, während der Rest der Menschheit, abgeschnitten von Strom und Daten, unter steinzeitlichen Bedingungen in der Wildnis lebt. Doch was passiert mit denen, die sich mit dieser Aufteilung nicht abfinden wollen?

Diese Frage wird Stephen R. Meier sicherlich am 28. Februar beantworten. Auf Einladung von Bertelsmann liest er im Rahmen der Lesereihe BELESEN im Gütersloher Bambi Filmkunstkino aus „Now. Du bestimmst, wer überlebt“.

Der Roman „Now“ erzählt die Geschichte von Spark. Noch vor kurzem führte er in Eden ein privilegiertes Leben, das von dem Super-Algorithmus Now gesteuert wurde. Spark hatte alles: ein großes vollautomatisches Haus, medizinische High-Tech-Versorgung, ein schnelles Auto und jeden erdenklichen Luxus. Doch dann lernt er Sunway kennen, die außerhalb von Eden in der Low-Zone lebt. Dort, wo jeden Tag das nackte Überleben auf dem Spiel steht. Damit beginnt Sparks Kampf für die Zukunft der Welt – und die Liebe seines Lebens.

„Stephan R. Meier entwirft ein bedrückendes Bild der digitalen Revolution. Und die ist gar nicht so weit weg, wie man vielleicht denken mag“, urteilte die „Westdeutsche Zeitung“ über das Buch. Die Programmzeitschrift „Hörzu“ schrieb: „Eine beunruhigende, aktuelle Zukunftsvision. Brisant!“ Und der Literaturblog Literaturlounge.eu sieht in „Now“ einen „Pageturner der besonderen Art“.

Der Autor Stephan R. Meier wurde 1958 geboren, diplomierte in der Schweiz und hat in China, Frankreich, Italien, Spanien, Thailand und viele Jahre in den USA gelebt und gearbeitet. In den 1990er-Jahren publizierte er während seiner Karriere im Hotelmanagement zwei biografische Sachbücher, eines über den Terroristen Carlos, das andere über seinen Vater Richard Meier, der in den 1970-Jahren Präsident des Verfassungsschutzes war.

Karten für die Veranstaltung mit Stephan R. Meier am Dienstag, den 28. Februar 2017 (19:30 Uhr), sind zum Preis von sieben Euro direkt beim Bambi-Kino erhältlich.