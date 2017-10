Bertelsmann lässt Gütersloher Schüler hinter die Kulissen der Medienwelt blicken

Gütersloh. Gestern Nachmittag war Danny Reinhardt von der RTL-Journalistenschule auf Einladung von Bertelsmann zu Besuch an der Janusz-Korczak-Gesamtschule in Gütersloh. Danny Reinhardt ist stellvertretender Redaktionsleiter der RTL Redaktion „Punkt 12“ und Seminarleiter an der RTL-Journalistenschule in Köln. In einem Vortrag und Gespräch ließ er die Jugendlichen hinter die Kulissen der Journalistenausbildung blicken. Mehr als 150 Schülerinnen und Schüler versammelten sich in der Aula der Schule, um Danny Reinhardt bei seiner Präsentation mit Videos und Fragerunde zu zuhören. Er schilderte wie man zum Nachrichtenjournalisten ausgebildet wird, wie der Berufsalltag eines Fernsehredakteurs aussieht und wie Fernsehen gemacht wird.

„Mir hat es heute super gefallen: tolle Atmosphäre, viele Schüler und viele Fragen. Für mich war es ja auch eine neue Erfahrung, einen solchen Vortrag vor einer so großen Runde von Schülern zu halten. Es war eine gute Möglichkeit, der jungen Zielgruppe zu erklären, was wir in der Fernsehredaktion tagtäglich machen und wie Journalismus funktioniert“, freute sich Danny Reinhardt. „Die junge Zielgruppe nutzt natürlich vor allem auch die Online-Angebote der Sender, und auch das Berufsbild des Fernsehredakteurs verändert sich mehr und mehr in diese Richtung. Es ist toll, wenn ich mit der Veranstaltung heute einige Schüler für den Beruf begeistern konnte.“

Petra Hakenberg, Schulleiterin an der Janusz-Korczak-Gesamtschule, erklärte: „Ich fand die Veranstaltung sehr gelungen, da man mit Herrn Reinhardt eine Person aus der Praxis vor Ort hatte. Man merkt, dass er weiß, wovon er spricht. Für die Schülerinnen und Schüler war es ein toller Einblick in seinen Berufsalltag, und sie haben viele Infos erhalten, wie man zum Beispiel durch ein Praktikum in den Beruf hineinschnuppern kann.“

Bertelsmann engagiert sich seit vielen Jahren für die Schulen in Gütersloh – etwa mit Spenden, der Unterstützung der Schulbibliotheken und Lesungen. 2015 rief Bertelsmann – auf Anregung der Gütersloher Gymnasien und der Stadtbibliothek – eine Veranstaltungsreihe ins Leben, die Schülern der weiterführenden Schulen einen Blick hinter die Kulissen der Medienwelt ermöglicht. Experten aus verschiedenen Bertelsmann-Bereichen geben seither in loser Folge per Lesung, Workshop oder Vortrag Einblicke in ihr mediales Schaffen. Ziel ist es, den bewussten Umgang mit modernen Medien und damit die Medienkompetenz der Schülerinnen und Schüler fördern.

Danny Reinhardt, Redaktionsleiter der RTL Redaktion „Punkt 12“ und Seminarleiter der RTL-Journalistenschule, lässt Schüler der Janusz-Korczak-Gesamtschule hinter die Kulissen der Journalistenausbildung blicken.