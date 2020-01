Bertelsmann Investments wird in Südostasien aktiv

Gütersloh. Bertelsmann Investments (BI) hat sich an dem neuen Fond von Vertex Ventures Southeast Asia & India (Vertex Ventures SEA & India) beteiligt. Dieser vierte Fonds von Vertex Ventures SEA & India startet mit einem Kapital von 305 Millionen US-Dollar und wird wie schon seine Vorgänger-Fonds in Südostasien und Indien in Start-ups aus den Bereichen Enterprise Technology, Financial Technology und Consumer Internet investieren.

„Wir stärken unser strategisches Engagement neben Brasilien, China und Indien schrittweise in weiteren Wachstumsregionen, so auch in Südostasien“, sagt Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy and Bertelsmann Investments. „Die Region bietet für einige unserer Geschäfte großes Potenzial, somit auch für die Aktivitäten von Bertelsmann Investments. Mit Vertex Ventures SEA & India haben wir einen bestens vernetzten Partner mit einem sehr erfahrenen Team gefunden. Durch unsere Partnerschaft und unser Investment erhalten wir weiteres Know-how über die Märkte und Unternehmen in Südostasien und positionieren Bertelsmann als innovativen Partner des Tech-Sektors. Dies hilft langfristig gute Voraussetzungen für weiteres Wachstum in der Region zu schaffen.“

Eine große und wachsende Bevölkerung, sowie überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum und politisch stabile Systeme in einigen Ländern – diese Faktoren machen Teile der Region Südostasien für Unternehmer und Investoren immer attraktiver. Bereits einige der Bertelsmann Divisionen sind in Südostasien aktiv und planen den Ausbau ihrer Geschäfte. Vor diesem Hintergrund hat Bertelsmann beschlossen, Südostasien neben weiteren vielversprechenden Wachstumsregionen verstärkt in den Blick zu nehmen. Für eine Erweiterungen der Aktivitäten von Bertelsmann Investments spricht auch die Untersuchung der Singapore Venture Capital & Private Equity Association, wonach in der Region jährlich rund 7 Milliarden US-Dollar in Start-ups investiert werden. So ist die Start-up-Szene der Region zwar klein im Vergleich zu China oder den USA, aber vielversprechend.

„Wir haben bereits eine Partnerschaft mit Bertelsmann Investments in Indien. Wir freuen uns sehr, dass sich Bertelsmann entschieden hat, die Beziehung zu Vertex Ventures SEA & India durch die Investition in unseren neuesten Fund IV zu vertiefen, um ihre beeindruckende globale Präsenz weiter auszubauen“, sagt Ben Mathias, Managing Partner von Vertex Ventures SEA & India. „Angesichts des starken Wirtschaftswachstums mit der raschen Einführung des Internets und der Digitalisierung von Unternehmen in Südostasien und Indien sehen unsere Investoren die Region sehr positiv. Wir waren einer der ersten institutionellen Investoren in viele erfolgreiche asiatische Unternehmen und suchen weiterhin nach wachstumsstarken Start-ups in der Region, die wir zu globalen Champions ausbauen können.“

Mit der Beteiligung an Vertex Ventures SEA &India IV verfolgt Bertelsmann Investments in Südostasien erneut eine „Fund-of-Fund“-Strategie, wie schon beim Einstieg in Brasilien, Indien und China sowie zuletzt auf dem afrikanischen Kontinent über den VC-Fonds Partech Africa. Über die Beteiligung an Investmentfonds erlangt Bertelsmann Investments schnellen Zugang zu Kontakten und Know-how in der Region.

Über Bertelsmann

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 117.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2018 einen Umsatz von 17,7 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmertum. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Bertelsmann Investments (BI), der globale Venture-Capital-Arm von Bertelsmann, umfasst vier Fonds: Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII), Bertelsmann Brazil Investments (BBI) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI) mit dem Fokus USA und Europa. BI beteiligt sich darüber hinaus an ausgewählten Fonds u.a. in Südostasien, Afrika und an Fonds mit einem Fokus auf neue Technologien. Durch die Bertelsmann Investments wurden bisher über eine Milliarde Euro in über 250 innovative Unternehmen und Fonds investiert. Die „Bertelsmann Investments Digital Partners“ Initiative ermöglicht die Zusammenarbeit zwischen Start-ups und allen Bertelsmann Unternehmen, um die Digitalisierung der Geschäfte weiter voranzutreiben.