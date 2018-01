Bertelsmann hat sein globales Netzwerk aus Start-up-Beteiligungen ausgebaut

Gütersloh. Bertelsmann hat sein globales Netzwerk aus Start-up-Beteiligungen weiter ausgebaut: Der internationale Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern tätigte im vergangenen Jahr über seine im Unternehmensbereich Bertelsmann Investments gebündelten Fonds mehr als 70 Investitionen weltweit. Parallel tätigte das Unternehmen einige Exits; Gewinne aus Beteiligungsverkäufen – allen voran beim China-Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI) – leisteten einen relevanten Anteil zum Konzernergebnis. Insgesamt hielt Bertelsmann zum Jahresende über seine Fonds Anteile an mehr als 160 innovativen Start-ups und Investment-Fonds.

Thomas Rabe, Vorstandsvorsitzender von Bertelsmann, sagte: „Investitionen in junge Digitalfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen spielen eine wichtige Rolle bei der Umsetzung unserer Strategie. Durch diese Investitionen stellen wir den Transfer von Wissen sowohl über digitale Trends, die uns bei der Transformation unterstützen, als auch über vielversprechende Märkte sicher. Besonders in unseren strategischen Wachstumsregionen China, Indien und Brasilien haben wir unser Netzwerk an Start-up-Beteiligungen in den vergangenen Jahren massiv erweitert und mehrfach gezeigt, dass wir ein idealer Partner für innovative Gründer sind, die ihre Aktivitäten ausbauen möchten.“

Zu den rund 70 Investitionen in Start-ups und Investment-Fonds, die Bertelsmann 2017 tätigte, gehörten unter anderem Beteiligungen am Bildungsanbieter Eruditus in Indien, der Bike-Sharing-App Mobike in China und dem Video-Unternehmen Wibbitz in den USA. In Brasilien stockte der Konzern gemeinsam mit dem Partner Bozano Investimentos seinen Anteil an Medcel, einem Anbieter von Vorbereitungskursen für Medizinstudenten, auf. Ein Großteil der Start-ups sind in Geschäftsfeldern tätig, die eine hohe Relevanz für den Konzern haben, darunter innovative Medien-Angebote, Dienstleistungen im E-Commerce-Bereich sowie Bildung.

Besondere Erfolge gelangen dem Unternehmensbereich dabei im vergangenen Jahr in China. BAI – 2017 unter anderem vom chinesischen Wirtschaftsmagazin „CBN Weekly“ erneut als einer der besten Risikokapital-Fonds des Landes genannt – unterstützte gleich vier seiner Beteiligungen beim Gang an die Börse: Im September debütierte die Premium-Lifestyle-Plattform Secoo an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq, im November der Online- und Finanzdienstleister Yixin Group an der Börse von Hong Kong. Im Dezember tätigten mit dem FinTech-Unternehmen Lexin und der Digital-Marketing-Plattform iClick gleich zwei weitere BAI-Beteiligungen einen IPO an der Nasdaq.

Bertelsmann ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das in rund 50 Ländern der Welt aktiv ist. Zum Konzernverbund gehören die Fernsehgruppe RTL Group, die Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenverlag Gruner + Jahr, das Musikunternehmen BMG, der Dienstleister Arvato, die Bertelsmann Printing Group, die Bertelsmann Education Group sowie das internationale Fonds-Netzwerk Bertelsmann Investments. Mit 116.000 Mitarbeitern erzielte das Unternehmen im Geschäftsjahr 2016 einen Umsatz von 17,0 Milliarden Euro. Bertelsmann steht für Kreativität und Unternehmergeist. Diese Kombination ermöglicht erstklassige Medienangebote und innovative Servicelösungen, die Kunden in aller Welt begeistern.

Bertelsmann Investments bündelt die globalen Start-up-Beteiligungen von Bertelsmann. Schwerpunkt der Aktivitäten sind die strategischen Wachstumsregionen Brasilien, China und Indien sowie die USA und Europa. Beteiligungen erfolgen über die strategischen Investitionsplattformen Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Über diese Fonds ist Bertelsmann an mehr als 160 innovativen Unternehmen beteiligt.