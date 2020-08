Bertelsmann Business Podcast mit Unternehmenssprecherin Karin Schlautmann

Gütersloh. In Folge 16 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, u.a. über die Rolle von Kommunikation in der Corona-Krise.

Sie ist Unternehmenssprecherin, leitet die weltweite Unternehmenskommunikation und ist zudem Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann. Karin Schlautmann spricht in der aktuellen Folge des Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ welche bedeutende Rolle Kommunikation in der Corona-Krise spielt und worauf es in diesem Zusammenhang in Krisenzeiten ankommt. Darüber hinaus erzählt sie, wie sich Bertelsmann rund um die Welt verändert hat und wie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter digital in Kontakt bleiben. Vor dem Hintergrund des noch andauernden Dienstreiseverbots bei Bertelsmann fand auch diese Aufzeichnung wieder via Skype statt. Isabelle Körner war im Kölner Tonstudio und Karin Schlautmann in ihrem Büro im Corporate Center von Bertelsmann in Gütersloh.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt.

