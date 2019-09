Bertelsmann Business Podcast mit Shobhna Mohn

Gütersloh. In der siebten Folge des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität und Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Shobhna Mohn, Executive Vice President Growth Regions Strategy und Bertelsmann Investments sowie Mitglied des Group Management Committees von Bertelsmann. Sie spricht darüber, welche Regionen in der Welt für Bertelsmann besonders spannend sind und welche Beziehung sie zu ihrer Heimat Indien hat.

Bertelsmann Investments tätigte in den vergangenen zwölf Monaten 42 Neu- und Folgeinvestitionen, vorwiegend über die vier im Bereich gebündelten Fonds Bertelsmann Asia Investments (BAI), Bertelsmann Brazil Investments (BBI), Bertelsmann India Investments (BII) und Bertelsmann Digital Media Investments (BDMI). Seit dem Start des ersten Fonds hat Bertelsmann rund eine Milliarde Euro investiert. Die finanziellen Rückflüsse im selben Zeitraum betrugen mehr als 600 Millionen Euro. Shobhna Mohn und ihr Team verantworten in Zusammenarbeit mit den Teams der Bertelsmann Corporate Center in China, Indien und Brasilien die Entwicklungen der Investitionen von Bertelsmann. „Die Welt ist vielfältig und voller Opportunitäten. Wir prüfen laufend, wo Partner und Geschäfte sind, die gut zu uns passen.“ Die studierte Mathematikerin ist in Indien geboren, lebt seit vielen Jahren in Deutschland und ist in der Welt zuhause.