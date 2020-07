Bertelsmann Business Podcast mit Bertelsmann-Personalvorstand Immanuel Hermreck

In Folge 14 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Immanuel Hermreck, Personalvorstand von Bertelsmann, über die Herausforderungen und Chancen der weltweiten Corona-Pandemie.

Gütersloh. Die Corona-Krise hat in den vergangenen Monaten die Welt aus ihren Angeln gehoben. In der aktuellen Folge des Bertelsmann Business Podcasts erzählt Personalvorstand Immanuel Hermreck von den Herausforderungen aber auch Chancen, die die weltweite Pandemie mit sich brachte. Er sagt: „Unsere Werte, unsere Überzeugungen und unsere Fähigkeiten sind auf die Probe gestellt worden. Und wir hatten nicht für alles automatisch eine Lösung.“ Hermreck erklärt außerdem, wie die Arbeitswelt der Zukunft aussehen könnte, was es bedeutet, Teams virtuell zu führen und ob man Empathie lernen kann. Aufgrund des andauernden weltweiten Dienstreiseverbots bei Bertelsmann fand die Podcast-Aufzeichnung via Skype statt: Isabelle Körner war in Köln; Immanuel Hermreck in Gütersloh.

In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Folge 14 die erste Episode des Podcasts im Jahr 2020.

Das Erscheinen der nächsten Folge mit Karin Schlautmann, Leiterin der Unternehmenskommunikation von Bertelsmann, ist für den 29. Juli 2020 geplant. Sie finden den Bertelsmann Business Podcast auf Audio Now , bertelsmann.de , iTunes und Soundcloud .