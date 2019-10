Bertelsmann Business Podcast mit Frank Schirrmeister

Gütersloh. „Die größte Belohnung ist das Lob des Kunden”, sagt Frank Schirrmeister – und er muss es wissen: Schirrmeister arbeitet seit mehr als 25 Jahren für die Bertelsmann Dienstleistungstochter Arvato und verantwortet dort den hochspannenden Logistikbereich Arvato Supply Chain Solutions. Im Gespräch mit Isabelle Körner geht es um ECommerce,Lieferketten, aktuelle Herausforderungen und auch Persönliches.

Die Beiträge der Podcast-Serie „Kreativität und Unternehmertum“ erscheinen alle zwei Wochen neu auf Audio Now, bertelsmann.de, iTunes und Soundcloud. In den 30- bis 45-minütigen Episoden geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. In der zehnten und aktuellen Folge spricht Isabelle Körner mit Frank Schirrmeister, CEO von Arvato Supply Chain Solutions. „Wir müssen die Sachen einfach immer ein bisschen besser machen als unsere Kunden sie selbst machen würden.“ Frank Schirrmeister ist seit 1994 bei Bertelsmann. Seine Teams und er sorgen dafür, dass Medikamente dorthin kommen, wo sie dringend benötigt werden, dass Kleidung, die im Internet gekauft wird, bequem an die Haustür geliefert wird; dass in Europa Spielekonsolen in den Handel kommen; dass Handys und Sim-Karten ihre Nutzer erreichen; dass Bücher von rund 200 Verlagen ausgeliefert werden und dass Kunden aus der Automobilindustrie mit physischen und digitalen Informationsmaterialien versorgt werden. Der Arvato Logistikbereich, Arvato Supply Chain Solutions, hat sich als internationaler Dienstleister auf die Segmente Telekommunikation, Hightech, Automotive, Healthcare, Consumer Productsund Publisher spezialisiert. Rund 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten unter derFührung von Frank Schirrmeister weltweit an innovativen Logistiklösungen.

