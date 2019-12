Bertelsmann Business Podcast mit Arvato Financial Solutions-Chef Rolf Hellermann

In Folge 13 des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Rolf Hellermann, CEO von Arvato Financial Solutions und Leiter des Technology and Data Advisory Boards von Bertelsmann.

Gütersloh. In den 30- bis 45-minütigen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts „Kreativität & Unternehmertum“ geben Top-Manager aus dem Konzern im Gespräch mit n-tv-Moderatorin Isabelle Körner einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. In der letzten Folge vor der Winterpause ist Isabelle Körner im Gespräch mit Rolf Hellermann.

Er ist CEO von Arvato Financial Solutions und Mitglied im Group Management Committee von Bertelsmann. Zusätzlich koordiniert Hellermann als Leiter des Technology and Data Advisory Boards von Bertelsmann die Technologie- und Datenaktivitäten des Konzerns. In seinen Positionen beschäftigt er sich u.a. mit Themen wie Identitätsklau, Geldwäscheprävention und bargeldlosem Zahlungsverkehr. Zudem verrät er, warum er nie in die Digitalwährung Bitcoin investieren würde und warum er seine Weihnachtsgeschenke noch immer gerne im stationärem Handel kauft.

Die Fortführung der Podcast-Serie „Kreativität & Unternehmertum“ ist für Anfang 2020 geplant. Während unserer Winterpause finden Sie alle bisher erschienen Folgen des Bertelsmann Business Podcasts auf Audio Now, bertelsmann.de, iTunes und Soundcloud