Bertelsmann Business Podcast mit Annabelle Yu Long

Gütersloh. Sie ist CEO des Bertelsmann Corporate Centers in China und Managing Partner von Bertelsmann Asia Investments (BAI): In Folge Sechs des Business Podcasts „Kreativität und Unternehmertum“ spricht Moderatorin Isabelle Körner mit Annabelle Yu Long.

Seit dem Start des ersten Fonds, BDMI, im Jahr 2006 hat Bertelsmann über seine Corporate- Fonds rund eine Milliarde Euro in junge Digitalfirmen mit innovativen Geschäftsmodellen investiert. Die finanziellen Rückflüsse insbesondere durch Verkäufe lagen im selben Zeitraum bei mehr als 600 Mio. Euro. Einen großen Anteil an diesem Erfolg hat Annabelle Yu Long: Sie managt mit ihrem neunköpfigen Team die Investitionen und Beteiligungen von Bertelsmannin Asien. Im vergangenen Mai wurde sie durch Bertelsmann-CEO Thomas Rabe und Personalvorstand Immanuel Hermreck bereits zum zweiten Mal mit dem Bertelsmann Unternehmerpreis ausgezeichnet. Im Gespräch mit Isabelle Körner erzählt die Stanford-Absolventin, wie die strengen Vorgaben ihres Vaters ihre Karriere geprägt haben, wie sie interessante Unternehmen für Investitionen findet, welche Aufstiegsmöglichkeiten Frauen in China haben und welche Bedeutung Kalligraphie für ihren Arbeitsalltag hat.

In der Bertelsmann Podcast-Serie „Kreativität und Unternehmertum“ spricht n-tv-Moderatorin Isabelle Körner in den 30- bis 45-minütigen Folgen mit Top-Managern aus der Bertelsmann Welt. Sie geben einen exklusiven Einblick in ihren Arbeitsalltag und schildern, welche Bedeutung Kreativität und Unternehmertum darin zukommt. Die aktuelle Folge ist zunächst die Letzte vor der Sommerpause. Die Fortführung der Serie ist für Anfang September geplant.

