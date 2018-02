29 Bertelsmann-Auszubildende feiern Abschluss. 21 Industriekaufleute und acht Fachinformatiker beenden nach erfolgreichen IHK-Prüfungen ihre Ausbildung bei Bertelsmann. Drei Viertel schließen mit „Sehr Gut“ oder „Gut“ ab.

Gütersloh. Insgesamt 29 Bertelsmann-Auszubildende haben am vergangenen Donnerstag im Corporate Center von Bertelsmann in Gütersloh den erfolgreichen Abschluss ihrer IHK-Prüfungen gefeiert. 21 Industriekaufleute und acht Fachinformatiker beendeten damit ihre Ausbildung bei dem internationalen Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen. Der Großteil von ihnen bleibt auch nach der Ausbildung im Unternehmen: 23 junge Frauen und Männer werden übernommen und treten eine neue Stelle im Konzern an, während die übrigen sechs ein Studium beginnen, einen Auslandsaufenthalt einlegen oder eine externe Tätigkeit aufnehmen.

Klaus Röttger, Leiter der Abteilung Zentrale Bildung von Bertelsmann sagte: „76 Prozent haben ihre Abschlussprüfung mit der Gesamtnote ‚Sehr gut‘ oder ‚Gut‘ abgeschlossen. Bei der mündlichen Prüfung erreichten sogar 86 Prozent diese beiden Noten.“

Die Ausbildung dauerte zweieinhalb Jahre und startete im August 2015.