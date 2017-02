BERGDORF LIEBESGRÜN zum weltweit besten Hotel für Familienurlaub gekürt

Schmallenberg. Das Bergdorf LiebesGrün hat beim HolidayCheck Award 2017 gleich in mehreren Kategorien gewonnen: Besucher haben das kleine Feriendorf im Sauerland nicht nur zum beliebtesten Hotel Deutschlands gekürt, sondern es in der Kategorie „Familienurlaub“ durch gute Bewertungen sogar weltweit zum Sieger gemacht. Verliehen wird der HolidayCheck Award in den jeweiligen Kategorien auf Basis von mehr als eine Millionen Bewertungen aus dem Jahr 2016.

Insgesamt sechs der zehn besten HolidayCheck-bewerteten Häuser in NRW liegen im Sauerland, darunter etwa das Familotel Ebbinghof, das zum dritten Mal in Folge mit dem Award ausgezeichnet worden ist.

Internet: www.holidaycheck.de/holidaycheck-award | www.liebesgruen.de | www.familotel-ebbinghof.de

Foto: Hotel Bergdorf LiebesGrün