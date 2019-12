Beratung für Unternehmen und Gründer

pro Wirtschaft GT lädt zur Sprechstunde am 15. Januar in Gütersloh ein

Kreis Gütersloh. Die „proWi-Sprechstunde“ in Gütersloh findet am Mittwoch, 15. Januar, von 13 bis 16 Uhr im Rathaus statt. Das Angebot der pro Wirtschaft GT richtet sich an Existenzgründer und junge sowie alteingesessene Unternehmen. Die Beratungsinhalte reichen von Fördermittelberatung für Existenzgründungen oder Innovations- und Digitalisierungsprojekte über die Vermittlung von ehrenamtlichen Mentoren bis hin zur Unterstützung im Krisenfall oder Maßnahmen zur (Weiter-) Entwicklung einer familienfreundlichen Unternehmenskultur. Die Beratung ist kostenlos, eine

Anmeldung ist aber unbedingt erforderlich. Ansprechpartnerin ist Aleksandra Blagojević, Telefon: 05241 851089, E-Mail: a.blagojevic@prowi-gt.de. Weitere Informationen und die Dienstleistungen und Beratungsangebote der Kreiswirtschaftsförderung gibt es auf www.prowi-gt.de