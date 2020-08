Beliebte Gehtreffs in Rheda-Wiedenbrück starten wieder

Rheda-Wiedenbrück. Nach mehrmonatiger „Corona-Pause“ sollen jetzt die beliebten Gehtreffs in Wiedenbrück und Rheda endlich wieder starten! Alt und neu interessierte Teilnehmer sind bei den gemeinsamen Spaziergängen herzlich willkommen! Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einfach kommen und mitgehen! Die Teilnahme ist kostenlos.

Am Montag, 3. August, startet der Gehtreff in Wiedenbrück, Treffpunkt 10 Uhr am Wiedenbrücker Freibad. Am Mittwoch, 5. August, nimmt auch der Gehtreff in Rheda seinen Betrieb wieder auf, Treffpunkt 14.30 Uhr am Freibad Rheda.

Das Team der ehrenamtlichen Gehtreff-Paten ist hochmotiviert. „Wir freuen uns, dass es endlich wieder losgeht!“ so die einhellige Meinung der engagierten Paten, die sich auch mit Blick auf Corona-Vorkehrungen gut gerüstet sehen. Denn natürlich sind bei Wiederaufnahme des Angebotes die geltenden Schutzverordnungen des Landes NRW einzuhalten. Hierzu haben sich die Veranstalter im Vorfeld mit den Gehtreff-Paten in einer Inforunde ausgetauscht und Eckpunkte in Sachen Abstand, Hygiene und Co. gemeinsam besprochen. Der Konsens war schnell hergestellt: Wenn sich alle an bestimmte, einfache Regeln halten, steht der Freude am gemeinsamen Spaziergehen nichts entgegen.

Alle Interessierten werden gebeten, einen Mund-Nasen-Schutz (in der Tasche) dabeizuhaben und einen Kugelschreiber für das Eintragen in eine Liste (wie im Restaurant) zu den Terminen mitzubringen.

Info / Hintergrund

Unter dem Motto „Komm, wir gehen spazieren! Bewegt und gemeinsam die Gesundheit stärken!“ laden der Seniorenbeirat der Stadt Rheda-Wiedenbrück gemeinsam mit dem Wiedenbrücker TV und dem VfL Rheda seit 2017 zu begleiteten Spaziergängen ein. Das Angebot richtet sich vor allem an ältere Menschen, die nicht allein gehen wollen oder können und sich in einer Gruppe geselliger, sicherer und mobiler fühlen. Begleitet werden die Teilnehmenden bei ihren Spazierrunden von geschulten, ehrenamtlichen Gehtreff-Paten.

Das erwartet Interessierte bei den Gehtreffs: Jeweils einstündige Spaziergänge – nicht zu schnell, nicht zu langsam, auf die Gruppe angepasste Runden in der näheren Umgebung, und nicht zuletzt – Spaß und ein nettes Miteinander.

Unterstützt wird die Initiative vom Kreissportbund Gütersloh im Rahmen des landesweiten Programms „Bewegt ÄLTER werden in NRW!“. Auskunft erteilen Hans-Gerd Specht (Tel.: 05242 – 8552 oder 0160 7545162) oder Margret Eberl (Kreissportbund, Tel.: 05241 – 85 1446).

Gehtreffs in der Emsstadt

Immer montags, 10.00 Uhr, Treffpunkt Freibad Wiedenbrück

Immer mittwochs, 14.30 Uhr, Treffpunkt Freibad Rheda