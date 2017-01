Beke Bas im Lemgoer Rathaus empfangen

Lemgo.In einem spannenden Kampf war es der Lemgoerin Beke Bas von der Sportschule Tosa Inu kürzlich gelungen ihre Kontrahentin Aida Halac nach Punkten zu besiegen und sich damit den Titel als Internationale Deutsche Meisterin der German Boxing Association (GBA) zu sichern. Gemeinsam mit ihrem Trainer Kai Gutmann war sie nun der Einladung in das Lemgoer Rathaus gefolgt, wo ihr Bürgermeister Dr. Reiner Austermann und Stadtsportverbandsvorsitzender Hans Pawlowski zu dem Triumph gratulierten. Beide nutzten gleichzeitig die Gelegenheit, um sich von Beke Bas und ihrem Trainer von dem Kampf und dem Trainingsalltag berichten zu lassen. So erklärte die frischgebackene Deutsche Meisterin, dass sie bis zu sechs Mal in der Woche trainiere und neben dem spezifischen Boxtraining auch viele Konditionseinheiten auf dem Programm stünden. „Neben Beruf und Training bleibt leider nicht mehr viel Zeit, aber jetzt weiß ich, dass es sich gelohnt hat“, so Bas.

Trainer Kai Gutmann verriet, was neben Training und Talent wichtig ist, um erfolgreich zu boxen. „Beke hat Biss und Ehrgeiz und ist immer bereit sich im Training zu quälen. Das macht am Ende den Unterschied aus.“ Dr. Reiner Austermann und Hans Pawlowski zeigten sich beeindruckt vom Ehrgeiz und dem Trainingsaufwand der Sportlerin. „Sie leben für Ihren Sport und haben sich mit dem Gewinn der Meisterschaft belohnt. Dafür gebührt Ihnen meine Anerkennung“, fasste der Bürgermeister zusammen.

Bildunterzeile: Hans Pawlowski und Dr. Reiner Austermann gratulierten der erfolgreichen Boxerin Beke Bas, die von ihrem Trainer Kai Gutmann ins Rathaus begleitet wurde.