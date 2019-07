Beispiele für ökologische Betriebsstandorte gesammelt

Bielefeld. Gemeinsam mit Naturschutz- und Landwirtschaftsverbänden in der Region hat die Industrie- und Handelskammer Ostwestfalen zu Bielefeld (IHK) die Broschüre „Ökologische Gestaltung von Unternehmensstandorten – Praxisbeispiele in Ostwestfalen“ veröffentlicht.

„Die Diskussion um die Landesplanung in NRW und deren Auswirkungen auf Ostwestfalen hat unterschiedliche Sichtweisen von Wirtschaft, Landwirtschaft und Naturschutz offengelegt. Es gibt aber auch gemeinsame Ziele für die Entwicklung in der Region“, sagte IHK-Hauptgeschäftsführer Thomas Niehoff bei der Vorstellung der Broschüre heute (16. Juli 2019) in der IHK in Bielefeld. Anlass zur Kooperation sei eine gemeinsame Podiumsdiskussion 2018 in Bielefeld gewesen. „Die Übernahme gesellschaftlicher Verantwortung gilt in der Wirtschaft auch für den sorgsamen Umgang mit Flächen. Es ist an der Zeit, die guten Beispiele von Unternehmen zu dokumentieren und zur Nachahmung anzuregen“, so Niehoff weiter.

Karsten Otte, Vorsitzender Stiftung für die Natur Ravensberg und Bezirkskonferenz Naturschutz, betont: „Flächenverlust und der damit verbundene Rückgang der Artenvielfalt sind auch hier ein großes Umweltproblem. Jeder kann etwas für die ökologische Aufwertung tun, auch auf Betriebsstandorten.“