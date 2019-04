Der Gartenmarkt BlumenLust und FrühlingsDuft macht seinem Namen alle Ehre

Hamm. Hier blüht Ihnen was! Holen Sie sich Anregungen beim Gartenmarkt im Maxipark und lassen Sie Ihren eigenen Garten oder Balkon in den schönsten Farben erblühen, denn beim Gartenmarkt „BlumenLUST und FrühlungsDUFT“ verwandeln zahlreiche Aussteller von Samstag, 04. Mai bis Sonntag, 05. Mai 2019 den Park in ein buntes Garten – Paradies.

Hier treffen sich BlumenLUST und FrühlingsDUFT und alle Gartenliebhaber der Region sind dazu eingeladen. Blumen, Blüten und Sträucher bieten mit ihrer Farbenvielfalt im gesamten Park einen wahren Augenschmaus. Spalierobst, Stauden, Sommerblumen, aber auch außergewöhnliche Gehölze , seltene Tomatenpflanzen und Orchideen, Gewürze und Kräuter im frühlingshaften Ambiente – fast jeder Winkel des Parks erblüht in kräftigen Farben.An zahlreichen Ständen sind einzigartige Dekorationen für den heimischen Garten zu sehen und gemütliche Möbel laden zum Sitzen oder Relaxen ein . Liebhaber kulinarisch er Köstlichkeiten kommen genauso auf den Geschmack wie Kunstliebhaber. Im Foyer der Waschkaue zeigt die Ausstellung „Orchideen Zauber “nicht nur Orchideen in außergewöhnlichem Ambiente reizvoll dekoriert, sondern auch fleischfressende Pflanzen und andere Tropenpflanzen. Außer Fachsimpeleien können selbstverständlich auch alltägliche Fragen zum Umtopfen, Gießen und Düngen diskutiert werden. Die Orchideenschau wird in diesem Jahr komplett neu von der Orchideengärtnerei Kopf auf Deggendorf in Bayern gestaltet. Zudem gibt es Orchideenzubehör und Orchideenliteratur in Form der aktuellen Ausgaben der Zeitschrift OrchideenZauber und Büchern des Orchideen Zauber-Verlags zur Ansicht und im Angebot. Natürlich bietet der Gartenmarkt auch jede Menge Handfestes für Hobbygärtner. Fachmann Heiner Dornhege verrät Tricks im Umgang mit kränkelnden Pflanzen, ein Experte für Naturdünger gibt Tipps für Rasen und Rosen und im Duft – und Kräutergarten erläutert Aromatologin Angela Schwemin, wie und wann Kräuter und Düfte ideal für Wellness und Gesundheit sind. Derweil unterhält ein buntes Musik – und Comedy – Programm die Besucher.