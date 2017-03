Bei der my job-OWL lädt das mobile BIOTechnikum ins Labor ein

Bad Salzuflen. Wirksame Medikamente, moderne Werkstoffe für die Industrie oder einfache Dinge des täglichen Lebens wie Nahrungs- und Waschmittel – das sind Produkte, bei denen kaum jemand an die Biotechnologie denkt. Im Auftrag des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) zeigt das mobile Labor der Initiative „BIOTechnikum“ bei der my job-OWL, dass biotechnische Methoden inzwischen aber in viel mehr Branchen und Einsatz kommen als den meisten Menschen bewusst ist.

Schüler und Eltern, die wissen wollen, was genau die Biotechnologie überhaupt ist, wie in einem Labor gearbeitet wird und welche Berufe interessante Perspektiven für die eigene Karriereplanung versprechen, können sich von Freitag bis Sonntag, 10. bis 12. März 2017, informieren. Die Initiative „BIOTechnikum“ ist dann mit einem ganz besonderen Messestand in Bad Salzuflen zu Gast: In Halle 20 eröffnet ein zweistöckiger Forschungstruck lehrreiche Einblicke in die Biotechnologie und damit auf Bestandteile und Vorgänge des Lebens, die aufgrund ihres winzigen Maßstabs meist im Verborgenen ablaufen.

Querschnittstechnologie als Berufschance

Denn auch wenn Biologie und Chemie zwar in der Schule auf dem Stundenplan stehen, ist oft kaum bekannt, welche beruflichen Möglichkeiten diese Naturwissenschaften und ihre anknüpfenden Disziplinen nach dem Abschluss eröffnen. Dabei versprechen zahlreiche Berufe eine interessante und sichere Zukunft – egal, ob über eine Ausbildung oder eine akademische Laufbahn.

Messebesucher können die mobile Erlebniswelt während der „Offenen Tür“ am Freitag von 9.00 bis 16.00 Uhrsowie am Samstag und Sonntag jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr auf eigene Faust erkunden und sich mit den begleitenden Wissenschaftlern in einem persönlichen Gespräch austauschen. Dabei beantworten die beiden Diplom-Biologen Dr. Anne Wiekenberg und Dr. Tim Fechtner auch individuelle Fragen rund um dieses vielseitige Forschungs- und Anwendungsgebiet.

Vom 10. bis 12. März 2017 zeigt die BMBF-Initiative „BIOTechnikum“ bei der Berufsmesse „my job-OWL“ eine interaktive Ausstellung zur Biotechnologie. Anhand einer umfangreichen Laborausstattung können sich Jugendliche im doppelstöckigen Truck mit der Arbeit in biotechnischen, chemischen oder pharmazeutischen Berufsfeldern vertraut machen. Die begleitenden Wissenschaftler informieren unabhängig über mögliche Karriere- und Bildungswege und kleine Versuchsaufbauten laden zum Experimentieren ein.



Wann: Freitag bis Sonntag, 10. bis 12.03.2017

Wo: Halle 20, Messezentrum Ostwestfalen, Benzstraße 23, 32108 Bad Salzuflen

