Bei den Junioren haben sich neue Spieler behaupten können

Herten. Die Bilanz von Gerti Straub (Oer-Erkenschwick), im Westfälischen Tennis-Verband e.V. (WTV) als Vizepräsidenten für den Nachwuchsleistungssport) zuständig, zog am Finaltag der 57. Westfälischen Tennis-Jugendmeisterschaften (22. bis 27. Mai) – die in Westerholt bzw. Herten stattgefunden haben – eine positive Bilanz: „Erfreulich ist, dass sich vor allem bei den Junioren ein paar neue Spieler nach vorne gespielt haben. Einige dieser ungesetzte Nachwuchsakteure erreichten sogar das Halbfinale bzw. die Finals. Gerade die Junioren brauchen etwas länger in der sportlichen Entwicklung als ihre weiblichen Pendants. Das müssen und werden wir bei unserer Förderung mit berücksichtigen.“

Beste Wetterbedingungen waren das eine, einige Überraschungen an den sechs Turniertagen das andere. So in der Altersklasse der U18-Jährigen. Eigentlich hätten Linda Puppendahl (DTB 53/TC Deuten) und Fynn Künkler (DTB 339/SuS Bielefeld) noch in der U16 antreten können. Doch auf Grund ihrer Leistungsstärke waren sie bereits in der >U18-Königsklasse< die Favoriten auf die Titel. Dass sie diese aber nicht gewinnen konnten, hatte verschiedene Gründe. Während Puppendahl, die im WTV-Gästehaus in Kamen wohnhaft ist, den Samstag im Krankenhaus verbrachte, musste der Ostwestfale konditionell bedingt im Endspiel aufgeben. Künkler erreichte nach seinem Kraftakt im Halbfinale (3:6, 6:2, 7:5) gegen Jim Walder (TC Iserlohn) zwar noch das Finale, doch beim Stande von 1:6 gegen Marcel Zielinski (Parkhaus Wanne-Eickel) gab er entkräftet auf.

Bei Linda Puppendahl hatte sich eine aktuelle Blinddarmentzündung eingestellt, so dass eine sofortige Operation erforderlich wurde. Demzufolge wurde Mitfavoritin Jana Hecking (THC im VfL Bochum) Westfalenmeisterin. Die bezwang auf dem Weg zum Titelgewinn im Halbfinale Lina Kötterheinrich (TC Deuten) mit 3:6, 6:4, 7:6 und besiegte im Endspiel Jaqueline Wagner (TC Neheim-Hüsten) mühelos mit 6:2, 6:4. Die geschlagene Finalistin war durch den Ausfall Puppendahls kampflos ins Finale gekommen.

In der Konkurrenz der U16 Juniorinnen setzte sich mit Pauline Hirt (TC Halver) die Favoritin auf den Titelgewinn durch. Nach sie bereits im Winter bei den Westfalenmeisterschaften der Damen bis ins Endspiel gekommen war, holte sich Hirt nun den WTV-Meistertitel bei den Juniorinnen. Im Finale bezwang sie Leonie Hoppe (TC Herford) mit 7:5, 6:4, die zuvor im Halbfinale die an zwei gesetzte Anne Elisa Zorn (TuS Ickern) in zwei Sätzen ausgeschaltet hatte. Hirt schlug in der Vorschlussrunde Luna Hüning (Rot-Weiß Hagen) mit 6:1, 6:2, die im Viertelfinale die an vier gesetzte Rieke Gillar (Blau-Weiss Halle) mit 4:6, 7:6, 6:2 aus dem Turnier geworfen hatte.

Bei den U16 Junioren gewann mit Sean-Lennart Lange (Feldmark Dorsten) ebenfalls der topgesetzte Spieler den Wettbewerb. Lange schlug in der Vorschlussrunde Noah Fitzon (Tennispark Versmold) mit 6:3, 6:3 und bezwang im abschließenden finalen Match Herausforderer Louis Dietze (TSC Münster) mit 7:6, 6:0. Dietze hatte zuvor den an zwei gesetzten Haller Tim Gliadkov sowie Marwin Elias Kralemann (Rot-Weiß Hagen) nacheinander nach Hause geschickt.

Deborah Muratovic (TuS Ickern) wurde ihrer Favoritenrolle bei den U14 Juniorinnen gerecht: In der Runde der letzten Vier besiegte sie Louisa Völz (Bau-Weiß Werne) mit 7:6, 6:2 und hatte im Finale gegen die an zwei gesetzte Indira Schmerling (Blau-Weiss Halle) beim 6:1, 6:3 kaum Mühen. Schmerling hatte sich in der Runde der letzten Vier mit 6:2, 6:2 gegen die Nummer vier der Setzliste, Anna Beßer vom TV Rot-Weiß Bönen, behaupten können.

Die nationale Nummer eins der DTB-U12-Junioren und Titelverteidiger, der Oeynhausener Marc Majdandzic, hätte in dieser Altersklasse noch seinen Vorjahreserfolg verteidigen können, doch er siegte bei den U14 Junioren. Für den Westfalenmeister geht es nun nach Paris, um sich dort mit den besten Jugendlichen seines Alters aus Europa zu messen. Auch wenn der Ostwestfale in den ersten Runden locker durch das Turnier marschiert war, musste er zum Schluss sein ganzes Können aufbieten. Der Gegner im Halbfinale, der ungesetzte Marc Hofmann vom TC Rot-Weiß Geseke, und auch sein finaler Kontrahent, der an zwei gesetzte Lambert Ruland (TC Blau-Gold Arnsberg), verlangten ihm alles ab. Am Ende setzte er sich aber durch. So in der Vorschlussrunde in zwei Sätzen und das Endspiel gewann er nach anfänglichen Problemen noch souverän mit 4:6, 6:1, 6:1. Seine Erkenntnis nach dem Titelgewinn; „Nach dem verlorenen ersten Satz habe mich gefragt: Wie kann das sein, wenn ich so viel trainiere? Und danach lief es besser.“

Mit Tom Welter vom TV Wickede kam bei den U12-Junioren einer zum Titelgewinn, den man vorher nicht so nicht erwartet hatte, Der an vier gesetzte Welter schlug im Endspiel den favorisierten, topgesetzten Yannik Weißmann (TC Milstenau) mit 7:5 6:2. Im Halbfinale hatte der spätere Westfalenmeister bereits den an zwei gesetzten Dennis André Dutiné (TC Siegen) in zwei Sätzen aus dem Turnier geworfen und blieb somit ohne Satzverlust. Weißmann hatte sich in der Vorschlussrunde ebenfalls in zwei Sätzen gegen den an drei platzierten Alexander Skripaev (VfL 1892 Ahaus) durchgesetzt.

Bei den U12 Juniorinnen schied die topgesetzte Victoria Veloso (Blau-Weiß Halle) bereits im Halbfinale aus. Sie musste sich der Nummer vier der Setzliste, Jasmina Abdou (TuRa Elsen), mit 6:3, 1:6, 4:6 geschlagen geben. Im Endspiel traf Abdou auf die an zwei gesetzte Nele Niermann (TC St. Mauritz), die im Halbfinale die ungesetzte Jule Braig (TC Blau-Weiß Herrentrup) mit 6:3, 6:1 schlug. Dieses Match ging sogar über zwei Tage, nachdem es am Freitagabend gegen 22.00 Uhr wegen Dunkelheit von Oberschiedsrichter Erwin Wagner im dritten Satz beim Stande von 6:3, 2:6, 5:5 abgebrochen werden musste. Am Samstag erwischte Abdou den besseren Start und konnte sich am Ende mit 6:3, 2:6, 7:5 behaupten und über den Westfalenmeistertitel freuen.

Die Titelträger im Doppel standen bereits einen Tag zuvor fest. Dort holten sich nach jeweils drei Erfolgen in Gruppenspielen Deborah Muratovic/Indira Schmerling (TuS Ickern/Blau-Weiss Halle) bei den U14 Juniorinnen und Konstantin Bennemann/Karim Al-Amin (Hansa Dortmund/Rot-Weiß Waltrop) bei den U14 Junioren die Westfalenmeistertitel. Michelle Heid/Pauline Hirt (Rot-Weiss Hagen/TC Halver) sowie Luca Matteo Sobbe/Tim Gliadkov (TuS Ickern/Blau-Weiss Halle) siegten in der Altersklasse U16. Lina Kötterheinrich (TC Deuten) mit Partnerin Jaqueline Wagner (TC Neheim-Hüsten) sowie Jim Walder/Goran Tufekcic (TC Iserlohn/Blau-Weiß Schwelm) triumphierten im Doppel der U18-Konkurrenzen. Im Übrigen ist Pauline Hirt die einzige Spielerin dieser Westfalenmeisterschaften, der die Doublegewinne im Einzel und Doppel gelangen.

Bei der abschließenden Siegerehrung gab es von Gerti Straub noch lobende Worte für die zwei ausrichtenden Vereine: „Die beiden Clubs, der TC Grün-Weiß Westerholt und die Tennisfreunde Herten, haben die Herausforderung eines solchen Großevents hervorragend gemeistert. Dafür im Namen des Verbandes ein herzliches Dankeschön. Ein besonderer Dank geht aber auch Margrit Ehritt. Die langjährige Bezirksjugendwartin und das jetzige Ehrenmitglied des Bezirks Ruhr-Lippe, ist nach wie vor die gute Seele bei den westfälischen Jugendmeisterschaften. Auf sie kann ich nicht verzichten.“

