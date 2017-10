Begleitprogramm zur Sonderausstellung kann sich sehen lassen

Lemgo. Passend zur neuen Sonderausstellung „Mach’s Maul auf – Reformation im Weserraum“ zaubert das Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo ein attraktives und abwechslungsreiches Begleitprogramm aus dem Hut. Am Samstag, 21. Oktober, beispielsweise kommt um 19.30 Uhr der mehrfach preisgekrönte Wortakrobat Marcus Jeroch mit seinem Programm „Sehquenzen“ ins Schloss Brake. Marcus Jeroch präsentiert einen Ozean Vergnügen, ein Programm doppel- bis einmaligen, hintersinnigen Kinderspiels mit Worten und fliegendem Gebäll.

Am Dienstag, 31. Oktober, sind Kinder ab 6 Jahren von 14 bis 16 Uhr herzlich zum Keksebacken eingeladen. Das Besondere daran, die Plätzchen haben die Form von Luthers Kopf. Um vorherige Anmeldung wird gebeten. Während die lieben Kleinen den Teig herstellen und kneten, können die Erwachsenen bei einer kurzweiligen Führung durch die Ausstellung in die Zeit der Reformation eintauchen.

Am Samstag, 11. November, gewährt die Museumsdirektorin Dr. Vera Lüpkes um 15 Uhr einen Blick hinter die Kulissen. Sie verrät, was eine gute Ausstellung ausmacht und wie man an Kunstobjekte kommt, die sich eigentlich in ganz anderen Museen befinden. Sie zeigt den Besuchern Räume, die sonst nicht für die Öffentlichkeit zugänglich sind, geht dorthin, wo die Ideen zu Projekten entstehen, wo sich die Mitarbeiter des Museums inspirieren lassen und der Restaurator Kunstwerke begutachtet. Die Veranstaltung findet in Kooperation mit der Volkshochschule Detmold-Lemgo statt. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Auf eine Taschenlampenführung kann man sich am Samstag, 11. November, um 17 Uhr freuen. Beim geheimnisvollen Rundgang im Dunkeln durch die Dauerausstellung wirken die ausgestellten Kunstwerke im Schein der Taschenlampen noch spektakulärer als sonst. Um vorherige Anmeldung wird gebeten.

Wer Lust auf eine musikalische Lesung mit dem Erzähler Lothar Schröer hat, ist am Samstag, 18. November, genau richtig auf Schloss Brake. Denn ab 19.30 Uhr dreht sich in seinem Programm „Luther zu Besuch“ alles um die Tischreden, Predigten und Schriften zur Ehe. Freuen kann man sich auch auf Musik aus Luthers Zeiten auf mittelalterlichen Instrumenten.

Am Dienstag, 21. November, lädt der Erzähler Lothar Schröer um 15.30 Uhr alle Jungs und Mädchen ab 6 Jahren zu dem Mitmach-Programm „Luther und die Kinder“ ein. Luther erzählt von seiner Kindheit und macht spannende Spiele aus der Zeit. Fabeln und Kindergeschichten erzählt er kindgerecht. Außerdem erklärt er, warum er keine Pommes mit Ketchup kennt. Nicht nur die Kinder werden Dinge erfahren, die ihnen neu sind und doch bis in die heutige Zeit wirken.

Wer noch auf der Suche nach einer originellen Weihnachtskarte ist, sollte sich den Fototermin im Schloss am Sonntag, 26. November, von 14 bis 18 Uhr nicht entgehen lassen. „Kommen Sie mit Ihrer Kamera ins Museum und fotografieren Sie sich und Ihre Freunde im Renaissance-Kostüm“, schlägt Dr. Vera Lüpkes vor.

Passend zur Vorweihnachtszeit steht am Sonntag, 3. Dezember, um 15 Uhr ein Familienkonzert zum Advent auf dem Programm. Freuen kann man sich auf stimmungsvolle Musik für Klein und Groß mit Uta Singer, und zwar unter dem Motto „Zumba, zumba, welch ein Singen“.

Voranmeldungen bzw. Eintrittskarten für alle Veranstaltungen gibt es direkt im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake (Di-So von 10 bis 18 Uhr). Nähere Informationen gibt es auch im Internet unter www.machs-maul-auf.de.

Fotos: ©Marcus Jeroch