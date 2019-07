Bechern beim BOArocks für den guten Zweck

Pfandbecher-Aktion zugunsten der Bürener Bürgerstiftung

Büren. Spaß und gute Unterhaltung verspricht das BOArocks-Konzert mit Foreigner und der Vorgruppe Terry Hoax in den Bürener Almeauen am 4. Juli. „Jeder Konzertbesucher darf in Büren aber nicht nur erstklassige Musik genießen, er kann auch gleichzeitig etwas Gutes für andere Menschen tun“, berichtet Christoph Neesen. Der Bürener hat sich für das geplante Konzert in den Almeauen eine schöne Aktion einfallen lassen: Unter dem Motto „Becher(n) für den guten Zweck“ sammelt das Stadtmarketing in diesem Jahr auf dem Konzertgelände in den Almeauen leere Getränkebecher, deren Pfand dann der Bürener Bürgerstiftung zu Gute kommt.

„Wir freuen uns, dass die Bürgerstiftung auf dem BOArocks eine Möglichkeit erhält, zusätzliche Spenden für unsere wichtige Arbeit zu erhalten“, berichtet die Vorsitzende Bärbel Olfermann. Bei der geplanten Aktion sollen auf dem Konzertgelände verschiedene, extra gekennzeichnete Pfandtonnen aufgestellt werden. „Wir hoffen, dass möglichst viele Besucher und Fans bei der Sammelaktion mitmachen und ihren Becherpfand spenden“, so Marianne Witt-Stuhr vom Bürener Stadtmarketing. Weitere Infos zur Spendenaktion unter www.boa-rocks.de

Information zur Bürgerstiftung

Die Bürgerstiftung Büren ist im Dezember 2000 von Bürgerinnen und Bürger für ihre Stadt gegründet worden. Ihr Wirkungsbereich bezieht sich auf die Kernstadt Büren und die zugehörigen Ortschaften. Die Bürgerstiftung will das Engagement der Bürger unterstützen. Die Lebensqualität in der Gemeinde, das positive Miteinander, die Verantwortung füreinander und die Identifikation der Bürger mit ihrem Lebensraum soll gefördert und gestärkt werden. Gebunden an die Förderzwecke vergibt sie Förderungen an Gruppen und Vereine im Stadtgebiet. Jeder kann mitmachen! Durch gute Ideen, Tatkraft oder als Mit-Stifter oder durch Spenden. Weitere Infos unter www.buergerstiftung-bueren.de