BEATRICE EGLI LIVE MIT BAND in Bielefeld und Münster

Bielefeld/Münster. Einige hundert Konzerte vor vielen tausend Zuschauern hat Beatrice Egli seit ihrem Durchbruch mit den Alben „Glücksgefühle“, „Pure Lebensfreude“ und „Bis hierher und viel weiter“ in den letzten drei Jahren gespielt. Doch von Müdigkeit keine Spur:

„Ich kann es kaum noch erwarten, dass die Tour endlich beginnt, schließlich ist das unbeschreibliche Gefühl bei Konzerten mit ein Grund, warum ich Musikerin geworden bin“, so Beatrice Egli.

Neben den vielen Konzerten ist Beatrice Egli auch weiterhin als Moderatorin ihrer Fernseh-Sendung für ihre Fans aktiv. Am 30.10.2016 wurde die nunmehr vierte Folge „Beatrice Egli – Ein Herbsttag in Wien“ im ZDF ausgestrahlt und im Februar 2017 startet ihre neue Sendung „Schlager & Meer“ im MDR. Das Allround-Talent Beatrice Egli weiß, dass sie ihren Erfolg ihren treuen Fans zu verdanken hat. Diese Vielfältigkeit gibt ihr den „Kick im Augenblick“ Die Tournee „Kick im Augenblick“ startete am 13. Oktober im legendären Rosengarten in Mannheim. Zu den weiteren Stationen gehören u.a. Hamburg, Berlin, Wien, Magdeburg, und München.

Donnerstag,01.12.2016, 19 Uhr, Bielefeld Stadthalle Sonntag, 04.12.2016, 19.00 Uhr , Münster

Messe- und Congress Centrum Halle Münsterland

Offizielle Website : www. universal-music. de/beatrice-egli/home

Ticketpreise : 1.PG: 59,90€, 2.PG: 54,90€, 3.PG: 49,90€, 4.PG: 45,90€, 4.PG: 39,90€ (inkl. Gebühr)

Tickets erhältlich bei allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter: 01806 – 560 550 (0,20 EUR/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60 EUR/Anruf aus dem Mobilfunknetz) & im Internet unter: www.karten-online.de