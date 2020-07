Beatbox-Workshop für Kinder und Jugendliche im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake

Lemgo. Das gab’s noch nie: Beatboxen im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake. Das Haus geht neue Wege, denkt quer und verbindet so das Gestern mit dem Heute. Denn am Schloss Brake spielte Musik stets eine große Rolle. Am Donnerstag, 6. August, können sich Kinder ab acht Jahren auf einen entsprechenden Workshop freuen. Zwischen 10 und 13 Uhr lernen sie, wie man Geräusche, Instrumente und Rhythmen mit dem Mund, der Nase und dem Rachen imitiert.

Der Kursus richtet sich in erster Linie an Anfänger und ist der perfekte Einstieg ins Beatboxen. Der Workshop-Leiter August Klar vermittelt dabei auf unterhaltsame Weise unterschiedliche Techniken. Alles dreht sich um die richtige Atmung und darum, die Kreativität des Körpers zu nutzen, ohne ein teures Musikinstrument anschaffen zu müssen. Außerdem fördert der Workshop das Selbstvertrauen der Kinder, weil auch das Performen vor einer kleinen Gruppe geübt wird.

August Klar hat Populäre Musik und Medien in Paderborn studiert und dort auch seinen Abschluss im Bachelor of Arts gemacht. Seit Anfang 2017 bereist das Multitalent die nationalen und auch internationalen Bühnen als Poetry Slammer, Musiker, Moderator und Beatboxer und gibt zudem regelmäßig Workshops und Unterricht in diesen unterschiedlichen Disziplinen. Verschiedene Preise und Auszeichnungen konnte er bereits verbuchen, so ist er beispielsweise OWL Poetry Slam Meister 2013, Reimberg Poetry Slam Meister 2017, Nrw SLam Finalist 2018 und Vizemeister bei der Song Slam Meisterschaft in Münster 2018.

Die Teilnehmerzahl ist coronabedingt auf 10 Personen begrenzt. Um Anmeldung wird gebeten unter Tel. 05261/94500 oder per Mail unter kasse@museum-schloss-brake.de. Alle zu beachtenden Hygienevorschriften werden eingehalten.