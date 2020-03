Bayern für Dahoam

Außergewöhnliche Umstände erfordern Kreativität. Aus diesem Grund lädt die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (BayTM) ab sofort auf der neuen Microsite mit außergewöhnlichen Inspirationen ein, virtuell ins bayerische Lebensgefühl einzutauchen. In Podcasts, Videos und Textbeiträgen stellen die Bayern-Botschafter Reisetipps, Rezepte und andere Schmankerl aus ihrer Heimat vor.

München. Auf der neuen Microsite www.bayern.by/bayern-fuer-dahoam der BayTM findet man spannende Geschichten aus dem Reiseland Bayern, die das bayerische Lebensgefühl nach Hause bringen und zum Träumen einladen. Sie handeln von Menschen, die ihre Heimat lieben, Traditionen leben und mit Leidenschaft neu interpretieren. Die Geschichten werden mittels hockdiher Bayern-Podcasts, Videos und Reportagen erzählt. Neue Inhalte wie Playlisten, Rezepte und Tipps für Kinder werden auf der Website laufend ergänzt, so dass es lohnt, dran zu bleiben.

Zu Wort kommen Gastronomen, die bayerische Kulinarik neu erfinden, Handwerker, die traditionelle Materialien für innovative Produkte verwenden, und kreative Köpfe, die sich für ihre Werke bayerischer Klischees bedienen: Im fränkischen Spessart erhalten Markus Skrobanek und Fabian Kreser mit ihrem Schneewittchen-Gin eine hoch geschätzte Tradition am Leben. Warum der „Snow White“ schmeckt wie ein Spaziergang durch den Wald an einem frischen Sommermorgen, verraten die jungen Brenner selbst. Man erfährt außerdem, wie die junge Töpferin Sophie Mische in ihrer Allgäuer Töpferwerkstatt „s’ Alpgfihl“ Brauchtum mit zeitgemäßem Design verschmelzen lässt. Im hockdiher Bayern-Podcast nimmt die Rangerin Kristin Biebl die User mit auf eine Hörerreise in ihre Heimat, den mystischen Nationalpark Bayerischer Wald. Eine musikalische Hörprobe geben zudem Marcel Engler & Jens-Peter Abele von der Band „Loisach Marci“ zum Besten. Sie kombinieren klassisch bayerische Instrumente mit Elektrobeats – und erschaffen so einen einzigartigen Sound.

Weitere inspirierende Geschichten aus Bayern sind auf www.bayern.by/bayern-fuer-dahoam zu lesen, sehen und hören.

Über die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH: Die BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH (by.TM) ist die offizielle Marketinggesellschaft der bayerischen Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Unter der Dachmarke Bayern® präsentiert das Unternehmen die gesamte Vielfalt des touristischen Angebots im Freistaat. Alle Marketingaktivitäten laufen unter dem Dachmarken-Claim „Bayern – traditionell anders“. Im Mittelpunkt steht dabei die Kommunikation von authentischen Geschichten über bayerische Persönlichkeiten und ihre Lebensweisen. Sie zeigen Bayern in einem traditionellen aber doch modernen Licht und verkörpern die Einzigartigkeit des Reiselands Bayern. Alle Geschichten sind auf der zentralen Webseite www.bayern.by/traditionell-anders im Stil eines Reisemagazins zu finden und werden über alle weiteren Kanäle der by.TM kommuniziert.

Zusätzlich garantieren die qualifizierten Marken Kinderland® Bayern und die Hotelmarke Sightsleeping® zielgruppenspezifische Angebote für Genießer, Familien und Kulturliebhaber. Eigens initiierte Projekte wie beispielsweise „Filmkulisse Bayern“ verbinden den Tourismus mit anderen Branchen und bilden wertvolle Synergien. So bietet die Marketinggesellschaft, gemeinsam mit allen bayerischen Tourismuspartnern, Gästen aus aller Welt attraktive und abwechslungsreiche Reiseideen.

Mit über 40 Millionen Gästeankünften und 100,9 Millionen Übernachtungen im Jahr 2019 konnte das Urlaubsland Bayern seine Spitzenposition als Reisedestination Nummer eins in Deutschland weiter festigen. Informationen zur Reisevielfalt Bayerns und zur BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH finden Sie unter www.bayern.by.