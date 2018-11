Bausa rockt die Bühne im Lokschuppen 3500 ruf Urlauber erleben Mega-Event in Bielefeld

Bielefeld. Der angesagte Deutschrapper Bausa live auf der Bühne, reichlich Wiedersehensfreude und beste Stimmung: Das große Nachtreffen von ruf Jugendreisen – die Deutschland HIP– war für die Gäste auch 2018 wieder ein einmaliges Erlebnis. Dabei gab es eine Premiere: Die HIP fand zum ersten Mal in Bielefeld statt. Der neu gestaltete Lokschuppen erwies sich als ideale Location.

Mehr als 3500 junge Leute aus ganz Deutschland waren am Samstag, 27. Oktober 2018, zu dem Event angereist. Alle hatten in diesem Jahr einen Urlaub mit ruf Jugendreisen erlebt. Das Nachtreffen war wieder restlos ausgebucht.

Die Höhepunkte des Abends war der Auftritt von Bausa, der durch seinen Hit „Was du Liebe nennst“ die deutschen Charts im Sturm erobert hat. Darüber hinaus erlebte das Publikum eine beeindruckende Bühnenshow mit diversen DJs. Verschiedene Dancefloors luden zum Tanzen ein. Bereits nachmittags hatten die ruf Kunden Gelegenheit, Freunde aus dem Urlaub wiederzusehen und sich für den Abend zu stylen.

ruf Jugendreisen – enjoy your moment

