Rheda-Wiedenbrück. Wegen Arbeiten an den Wasserleitungen wird es zwischen dem 4. Juni und 4. August zu Beeinträchtigungen am „Klingelbrink“ und „In der Halle“ kommen. Von der Langen Straße aus bis zum Marktplatz sind Arbeiten an der Versorgungsleitung und an Hausanschlüssen nötig. Die Arbeiten werden überwiegend bei halbseitiger Sperrung jeweils kurzer Straßenabschnitte durchgeführt.