Barntrup von Air

Lippes erster kommunaler Podcast startet am 1. September in der Stadt Barntrup

Barntrup (Lippe) „Bei uns in Barntrup“ heißt das neue Podcast-Angebot, das am letzten Sonntag, den 1. September an den Start gegangen ist. Der Podcast ähnelt einem Radiojournal. Keine monothematische Sendung, sondern ein Magazin, das in unterschiedlichen Rubriken das alltägliche Leben in der Stadt Barntrup in seinen vielen Facetten wiederspiegeln wird.

Zu hören ist die Sendung im Internet. Wer sich die entsprechende App über Spotify oder Deezer auf sein Smartphone, Tablet oder seinen Rechner lädt, den Podcast abonniert, wird künftig regelmäßig auf unterhaltsame Weise über die Geschehnisse in Alverdissen, Barntrup, Selbeck, Sommersell und Sonneborn informiert. Neben Neuigkeiten aus dem Rathaus, die Bürgermeister Jürgen Schell präsentieren wird, tauchen in der ersten Ausgabe auch Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren auf. In der Rubrik „Florian Barntrup“ informiert der Podcast künftig in jeder Folge über die Vielseitigkeit der drei Wehren in Alverdissen, Barntrup und Sonneborn. Vielfältig ist auch das Vereinsleben in der Stadt Barntrup.

Statistisch gesehen ist fast jeder zweite Barntruper Mitglied mindestens eines Vereines. Und so werden die Vereine auch eine ganz zentrale Rolle spielen, wie in der Premierensendung der Schützenverein Alverdissen. Auch aus dem Schloss der Familie von Kerßenbrock-Krosigk wird informiert werden. Das Abo des Podcasts ist kostenlos. Finanziert wird das Angebot von der Volksbank Bad Salzuflen, der KEB Automation KG, Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH sowie der Stadt Barntrup. „Wir schaffen damit eine neue Plattform und eröffnen somit vielen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Aktivitäten und sich vorzustellen“, freut sich Bürgermeister Jürgen Schell. „So klingt Zuhause!“ Davon ist Podcast-Produzent Lars Cohrs überzeugt. Mit Lars Cohrs realisiert ein ausgewiesener Radiomann die monatlich halbstündige Sendung. „Bei uns in Barntrup“ wird ab September zunächst in einer sechsmonatigen Testphase zu hören sein. Ende des Jahres wird über eine mögliche Fortsetzung entschieden. „Wenn die Resonanz sich weiter so positiv entwickelt, wie sie bereits vor dem Start zu spüren ist, bin ich guter Dinge, dass wir noch lange monatlich Neues aus Barntrup und den Ortsteilen in dieser Sendung hören werden“, ist Jürgen Schell überzeugt.