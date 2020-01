Bali – Therme unterstützt Elternhaus

SPENDE FÜR DAS RONALD MCDONALD HAUS // Mitglieder – Weihnachtsfeier des Bali Health Clubs

Bad Oeynhausen. Die Nähe der Familie hilft. Das Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen wurde am 8. September 2001 als Zuhause auf Zeit für die Familien der kleinen Patienten, die im Zentrum für angeborene Herzfehler des Herz- und Diabeteszentrums Bad Oeynhausen behandelt werden, eröffnet. Bis zu zwölf Familien können hier in wohnlicher Atmosphäre Unterkunft finden. In den vergangenen 19 Jahren konnte so ca. 4.500 Familien geholfen werden.

Nur wenige Gehminuten vom Herz- und Diabeteszentrum NRW entfernt, können sich die Familien in den Apartments der Einrichtung erholen, um Kraft für ihre kranken Kinder zu tanken. Das Elternhaus finanziert sich über Spenden aus der Region. Jeder Spendeneuro von Privatpersonen, Vereinen oder Firmen kommt direkt dem Haus in Bad Oeynhausen zugute. Es ist bereits Tradition, dass der Bali Health Club der Bali Therme Bad Oeynhausen zur Weihnachtsfeier für die Mitglieder eine Tombola zu Gunsten des Elternhauses organisiert.

In diesem Jahr zeigte das gesamte Team im Vorfeld großes Engagement und aquirierte viele ortsansässige Firmen und auch weitere Partner, sich mit Sachpreisen an der Tombola zu beteiligen. „Es ist für uns eine Herzensangelegenheit“ sind sich alle einig. Die spenden -den Unternehmen waren für diesen Zweck gerne großzügig. Dadurch war es möglich, unzählige attraktive Preise zu verlosen – z.B. für eine Hotelübernachtung, Wellness-, Theater- , Gastronomiegutscheine, Sachpreise und vieles mehr. So konnte insgesamt ein Erlös von 2.460 Euro aus dem Losverkauf an das Ronald Mc Donald Haus in Bad Oeynhausen gespendet werden.

In dem exklusiven Bali Health Club wird an modernsten Fitness-Geräten unter Anleitung von ausgebildeten Trainnern und Physiotherapeuten auf höchstem Niveau trainiert. Und das inmitten der sorgfältig gestalteten Räume mit balinesischem Charme. Ein umfangreiches Kursprogramm rundet das Programm ab und nach dem Training kann die außergewöhnliche Saunalandschaft genossen werden. Der Geschäftsführer der Bali Therme Conelius Nolte und die Leiterin des Health Clubs Bettina Lücking sind sich einig: „Wir haben ein Herz für schwer kranke Kinder. Das Ronald McDonald Haus ist in unmittelbarer Nachbarschaft und wir pflegen einen sehr guten Kontakt zueinander. So erfahren wir, wie schwer es die Familien haben, die jeden Tag ihr herzkrankes Kind in der Klinik betreuen.“ Stefanie Kruse, Leiterin des Ronald McDonald Hauses Bad Oeynhausen, freute sich sehr und nahm die Spende gern entgegen. „Die Einrichtung finanziert sich aus Spenden aus der Region. Es ist schön, wenn Menschen aus der Region etwas für diese Familien tun, damit schwer kranke Kinder schnell wieder gesund werden und das erhalten, was die Medizin nicht kann, Liebe Kraft und Zuversicht.“

Über die McDonald‘s Kinderhilfe Stiftung:

Seit 2001 ist das Ronald McDonald Haus Bad Oeynhausen ein Zuhause auf Zeit für Familien, deren schwer kranke Kinder im Herz- und Diabeteszentrum NRW behandelt werden. Jedes Jahr nehmen rund 200 Familien eines der 12 Apartments in Anspruch und können so ganz in der Nähe ihres Kindes bleiben. Kerstin Kramer und Ludger Burmann haben die Schirmherrschaft für das Elternhaus übernommen. Die McDonald’s Kinderhilfe Stiftung, die sich seit 1987 in Deutschland für die Gesundheit und das Wohlergehen von Kindern einsetzt, ist Träger dieser Einrichtung. Neben 22 Ronald McDonald Häusern betreibt die gemeinnützige Organisation deutschlandweit 6 Ronald McDonald Oasen inmitten der Klinik für ambulante kleine Patienten und ihre Angehörigen, denn die Nähe der Familie hilft.