Baldessarini’s Tribute to Nature

Die Premiummarke Baldessarini geht im September mit ihrer ersten Kapsel aus nachhaltigen Jeans an den Markt

Herford. Unter dem Motto „a tribute to nature“, schickt Baldessarini, eine Premiummarke der Herforder Ahlers AG, fünf nachhaltig produzierte Denimartikel mit Auslieferungstermin November ins Rennen.

Gewebt wird der nachhaltige Denim in der italienischen Weberei Candiani, bekannt als „the greenest Mill in the blue world“ . Er besteht aus 98% Organic Cotton und 2% Elasthan und wird nur mit ökologischen Farbstoffen behandelt. Alle fünf Modelle sind in der bereits bekannten Slim Fit Passform „John“ auf drei verschiedenen Fabrics und in fünf Waschungen erhältlich: von Dark Blue über Grey bis hin zu einer hellen, sportlichen Waschung für einen Casual Look. Das gesamte Labeling besteht aus recycelten Materialien. Als nächstes wird die komplette GOTS-Zertifizierung der fünf Denimmodelle angestrebt.

Um den Einzelhandel beim Verkauf zu unterstützen hat Baldessarini für die „tribute to nature“-Kapsel ein 360° Marketingpaket kreiert. Dazu gehören ein entsprechendes Shop-Aggregat sowie ein nachhaltig produzierter A3-Aufsteller.