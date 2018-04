Baldessarini vergibt Lizenz für Bettwäsche

Herford. Die Herforder Ahlers AG hat für ihre Premiummarke BALDESSARINI eine weitere Lizenz vergeben, diesmal für hochwertige Bettwäsche. Lizenznehmer ist die Firma Yes for bed GmbH & Co. KG, ein Tochterunternehmen der elegante bed-line fashion GmbH mit Sitz in Bielefeld. Mit dem 1971 gegründeten Familienunternehmen konnte ein Spezialist für exklusive Bettwäsche gewonnen werden.

Geplant sind zwei Saisons im Jahr mit Bettwäsche, Handtüchern und Wohnaccessoires in hochwertiger Baumwoll-, und Leinenqualität. Die BALDESSARINI Bettwäsche wird ausschließlich in Europa (Portugal) produziert und in den Naturtönen Ocean, Grey, Safran, Camel und Nature erhältlich sein. Der Vertrieb erfolgt durch elegante selbst- sowohl über stationären Handel als auch im Online-Bereich. Geplante Absatzländer sind Europa, die Schweiz und Russland.

Die Markenwelt von BALDESSARINI umfasst moderne Konfektion, Sportswear und eine große Auswahl an Denim, sowie in Lizenz vertriebene Düfte, Brillen, Kopfbedeckung, Schmuck und Bodywear.

Die Kollektionen der global agierenden Marke BALDESSARINI sind an knapp 700 Points of Sale erhältlich, u.a. an circa 650 Wholesale-Standorten und in Monobrandstores in Rostow am Don/Russland und in Vilnius/Litauen. Zusätzlich wird Baldessarini auch über das Multilabel-Shopkonzept der Ahlers AG, der Elsbach Denim Library, und über den eigenen Online-Shop www.baldessarini.com vertrieben. Das Baldessarini Headquarter befindet sich seit Ende 2017 in Herford.

Eric Sperber, Geschäftsführer von BALDESSARINI: „BALDESSARINI verfügt über extreme Markenpower und Strahlkraft. Um unsere Markenwelt zu erweitern werden wir das Produktportfolio um zusätzliche Lizenzen ergänzen.“