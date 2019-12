Baldessarini erweitert internationales Vertriebsteam

Herford. Zum 01. Januar hat die Sincere Group den Vertrieb für Baldessarini in den Benelux- Ländern übernommen. Die Gruppe wurde 2016 von Michel van der Linden, Patrick Heus und Anoukh Quist gegründet . Derzeit vertritt die Sincere Group Marken wie Replay, FourTen, White Sand, B.D. Baggies und das eigene Stricklabel Circle Ab Januar wird die Herbst – / Winterkollektion 2020 in ihrem Showroom in Halfweg präsentiert .

„Wir freuen uns, ein so erfahrenes und professionelles Team für einen wichtigen europäischen Markt gewonnen zu haben und erwarten eine erfolgreiche und sich gegenseitig bereichernde Zusammenarbeit.“ ,so Justo Javier Gallardo , Geschäftsführer der Baldessarini GmbH,. Die 1993 von Werner Baldessarini gegründete Baldessarini GmbH gehört seit August 2006 zum Markenportfolio der Ahlers AG und ist eine internationale Männermodemarke im Premium-Segment.