Baldessarini erweitert internationales Vertriebsteam

Herford. Zum 01. Januar hat die Sincere Group den Vertrieb für Baldessarini in den Benelux-Ländern übernommen. Die Gruppe wurde 2016 von Michel van der Linden, Patrick Heus und Anoukh Quist gegründet. Derzeit vertritt die Sincere Group Marken wie Replay, FourTen, White Sand, B.D. Baggies und das eigene Stricklabel CircleAb Januar wird die Herbst-/ Winterkollektion 2020 in ihrem Showroom in Halfweg präsentiert.

„Wir freuen uns, ein so erfahrenes und professionelles Team für einen wichtigen europäischen Markt gewonnen zu haben und erwarten eine erfolgreiche und sich gegenseitig bereichernde Zusammenarbeit.“, so Justo Javier Gallardo, Geschäftsführer der Baldessarini GmbH,. Die 1993 von Werner Baldessarini gegründete Baldessarini GmbH gehört seit August 2006 zum Markenportfolio der Ahlers AG und ist eine internationale Männermodemarke im Premium-Segment.