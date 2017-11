Bald ist Nikolaus – Schokolade mit gutem Gewissen fairnaschen

Rheda-Wiedenbrück. Schokolade ist die beliebteste Süßware in Deutschland und ein typisches Beispiel für die Waren, die global gehandelt und lokal genossen werden. Pro Jahr verputzt jeder Verbraucher im Durchschnitt rund 9,5 Kilogramm – das sind 95 Tafeln zu je 100 Gramm (2015). Hauptbestandteil ist Kakao, der hauptsächlich in Afrika (Elfenbeinküste, Ghana) und Mittelamerika (Brasilien) angebaut wird. Kaum jemand denkt darüber nach, unter welchen Bedingungen dies erfolgt. Aber genau hier fängt das Problem an – die Produktionsbedingungen sind oft miserabel, Kinderarbeit ist an der Tagesordnung.

Zu Weihnachten wird mit Nikoläusen und Adventskalendern besonders viel Schokolade gekauft. Die Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt wünscht sich, dass dieses Jahr Viele dem Beispiel von Schulen, Kita und Messdiener folgen und beim Einkauf ganz bewusst auf fair gehandelte Schokolade achten.

Rheda-Wiedenbrück ist seit 2010 Fairtrade-Stadt. Seitdem gab es zahlreiche Aktionen, um für den Fairen Handel zu werben. Der Erfolg ist unter anderem an den Verkaufszahlen für fair gehandelte Nikoläuse zu sehen. Das Einstein-Gymnasium kauft jedes Jahr ca. 400 Stück. Weitere 450 Stück werden jährlich von den Schulen Eichendorff, Postdamm und Pius bzw. den Messdienern St. Aegidius und St. Pius geordert. Die Ev. Kita Krumholzstraße kauft jedes Jahr ca. 80 Stück.

Der Verkauf von Waren mit dem Fairtrade-Siegel wird immer beliebter. Trotzdem sind die Verkaufszahlen noch niedrig. Von den 9,5 Kilo verzehrter Schokolade pro Kopf waren nur rund 15 Gramm fair gehandelt (0,15 %). Ein guter Vorsatz für 2017: Mehr fair gehandelte Schokolade und insgesamt mehr fair gehandelte Produkte kaufen. Neben den beiden Weltläden bieten fast alle Lebensmittelgeschäfte Produkte aus fair gehandelter Schokolade an.

Weitere Auskünfte erteilt Umweltberaterin Dorothee Kohlen, Tel. 05242 963 234. Es gibt einen Einkaufsführer, dem man entnehmen kann, wo in Rheda-Wiedenbrück es welche fair gehandelten Produkte gibt. Er kann auf der Homepage heruntergeladen werden.