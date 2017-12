Bärige Leckereien im ALEX – Gutscheinverlosung!

Paddington ist wieder da!

Der niedliche Bär mit dem Faible für Orangenmarmelade kehrt mit einem neuen Abenteuer auf die Leinwände zurück! Passend zum Kinostart (23.November) des bezaubernden Familienfilm „Paddington 2“ stimmt die Erlebnisgastronomiekette ALEX ihre Gäste ab sofort mit einer ganz besonderen Aktion ein. In Anlehnung an die Vorliebe des tollpatschigen Bären für Süßes verwöhnt ALEX Jung und Alt nicht nur mit unwiderstehlichen Waffelbäckereien, begleitet etwa von weihnachtlich duftendem Zimt-Pflaumen-Eis. Auch winterliche Eiskompositionen wie beispielsweise Mandeleis mit Aprikosen-Apfel-Kompott, Marzipankartoffeln und viel Schoko stehen auf der Karte. Bei einem attraktiven Gewinnspiel rund um den knuddeligen Meister Petz (Teilnahme über www.dein-alex.de/paddington) lassen sich mit etwas Glück ein Erlebnis-Aufenthalt im Europa-Park in Rust, tolle Paddington-Sets oder Freikarten fürs Kino gewinnen.

ALEX bietet übrigens nicht nur mit seinen süßen Waffel- und Eiskreationen ein schönes Vor- oder Nachkinoerlebnis für die ganze Familie. Auch sonst fühlen sich Eltern und Kinder in den deutschlandweit 39 Café-Restaurants bestens aufgehoben. Das zeigt eine unabhängige Studie (von Goethe-Universität Frankfurt, Welt am Sonntag und ServiceValue), die ALEX 2017 zum fünften Mal in Folge als „Familienfreundlichstes Unternehmen“ innerhalb der deutschen Freizeitgastronomie gekürt hat!

Und darum geht es in dem Film, der mit hochkarätiger Besetzung (u.a. Hugh Grant, Brendan Gleeson) ab 23. November in den Kinos anläuft: Der liebenswerte Bär Paddington mit Schlapphut und Dufflecoat hat nicht nur bei Familie Brown ein Zuhause gefunden, er ist auch in der Nachbarschaft ein geschätztes Mitglied: Höflich, zuvorkommend und immer fröhlich– außerdem lieben alle seine Marmeladenbrote, ohne die er nie das Haus verlässt. Als der 100. Geburtstag von Tante Lucy ansteht, sucht Paddington nach einem geeigneten Geschenk. Fündig wird er im Antiquitäten-Laden des liebenswerten Mr. Gruber, das allerlei Schätze birgt: Ein einzigartiges Pop-up-Bilderbuch hat es Paddington angetan. Allerdings muss der kleine, tollpatschige Bär dafür ein paar Nebenjobs antreten das Chaos ist vorprogrammiert. Und dann wird das Buch auch noch gestohlen! Paddington und die Browns setzen sich auf die Spuren des Diebs, der ein Meister der Verkleidung zu sein scheint…

Teil 1 hatte im Winter 2014/2015 die Herzen von über zwei Millionen Kinobesuchern in Deutschland erobert. Weitere Informationen zum Film unter: https://www.paddington.com/de/home/

Das OWL-Journal verlost 5 Gutscheine á 20€ für das ALEX. Wenn Sie an unserem Gewinnspiel teilnehmen wollen, nennen Sie bitte das Stichwort „Alex“.

Senden Sie Ihre Antwort bis zum 27.12.17 – 24.00 Uhr an: gewinnspiel(at)owljournal.de und vergessen Sie nicht: Vor– und Zuname, Telefonnummer, Anschrift!

Bildhinweis: © P&Co. Ltd./SC 2017