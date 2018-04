Bärenkämpen macht sich schick für den Frühling

Minden. Wenn Quartiersmanager*innen, Ortsvorsteher und Bewohner*innen mit Müllbeutel und Harke durch Bärenkämpen ziehen, dann ist es Zeit für die Aktion „Saubere Landschaft“. Gemeinsam wird am 21. April Müll gesammelt. Los geht es um 10 Uhr an der Baustelle des Begegnungszentrums (Sieben Bauern 20 A). Die freiwilligen Helfer*innen werden in drei Gruppen eingeteilt und räumen den Stadtteil auf. „Wir freuen uns, wenn möglichst viele Bewohnerinnen und Bewohner uns dabei unterstützen Bärenkämpen attraktiver zu gestalten“, unterstreichen die Quartiersmanager*innen Elke Ruhe-Hartmann und Robin Flohr. Im Anschluss gibt es für alle Freiwilligen ein gemeinsames Mittagessen. Damit besser geplant werden kann, wird um Anmeldung bei Elke Ruhe-Hartmann (E-Mail: e.ruhe-hartmann@minden.de, Tel.: 0571/38874936) oder Robin Flohr (E-Mail: r.flohr@minden.de, Tel.: 0571/38874936) gebeten.