Bad Wildbad – zwischen Tannen und Thermen

Bad Wildbad im Schwarzwald- Badekultur und ländliche Idylle, Thermalwasser und heilkräftiges Klima. Hier genießt man nicht allein die Badekultur, auch den Hauch von Geschichte wie in Bad Wildbad zur Zeit der Könige und Fürsten erlebte: kurz: der Ort für maximale Entspannung.

Erholung, Entspannung & Energie tanken im Kurpark … Anno 1699 durch Herzog Eberhard Ludwig von Württemberg in Form einer ersten Hainbuchenallee ins Leben gerufen, entwickelten sich die Kurparkanlagen zu einem der größten und mit Sicherheit einem der schönsten naturbelassenen (Kur-) Parks in Deutschland.

Die Wildbader Enzanlagen haben sich aus sehr bescheidenen Anfängen ab 1699 zu einem großartigen Naturkurpark mit einer Ausdehnung von mehr als 1,5 km (ca. 35 ha) und einem 15 km langen Wegenetz entwickelt, wobei man die steilen Hänge zu beiden Seiten der Enz geschickt zu integrieren verstand. Natürlich haben die Enzanlagen im Laufe der Jahre eine Vielzahl von Veränderungen erfahren, geblieben ist ihnen ihr besonderer Reiz und ihre Attraktivität für die Besucher. Hier kann sich der Gast ein Refugium der Ruhe aber auch der Unterhaltung finden, hier kann man richtig durchatmen und sich an dem erfreuen, was Mensch und Natur in 300 Jahren gemeinsam geschaffen haben.

Besucher der Enzanlagen können sich an einer Vielzahl alter und seltener Bäume erfreuen, und finden auf ihrem Rundgang durch den Park ruhige und beschauliche Plätze wie den „Rosengarten“, den „Schwanensee“, die „Englische Kirche“, den „Maurischen Pavillon“ oder das „Schwarzwälder Mühlrad“.

Kultur wird in Bad Wildbad traditionell groß geschrieben. – verweilte doch vor über 150 Jahre hier der Weltberühmte Komponist Gioachino Rossini in der Kurstadt. Im Juli jeden Jahres kann man das Rossini-Opernfestival in Bad Wildbad erleben, auch im wiedereröffneten Königlichen Kurtheater, als Mailänder Scala „en miniature“.

Erholung und Freizeit auf dem Sommerberg

Der Sommerberg ist Ausgangspunkt für zahlreiche Wander-und Radtouren in einer typischen Schwarzwaldlandschaft. Attraktive Ziele sind das Wildsee-Hochmoor oder der Klappenhorn mit Wildgehege,dem Hohloturm oder dem Naturpark Info-Zentrum.

Ein besonderes Highlight ist der Baumwipfelpfad Schwarzwald. Mit einer Gesamtlänge von 1.250 Metern und einer Höhe bis zu 20 Metern über dem Waldboden schlängelt sich der Pfad durch Buchen, Tannen und Fichten des imposanten Baummischwaldes – vorbei an zahlreichen Informationsstationen mit Wissenswertem zur heimischen Natur-und Tierwelt.

Der Höhepunkt des Pfads ist im wahrsten Sinne des Wortes der fast 40 Meter hohe Aussichtsturm. Mit seinen schräg nach außen geneigten und gegen den Uhrzeigersinn gekippten Hauptstützen ähnelt die architektonisch herausragende Holzkonstruktion einem überdimensionalen Becher und fügt sich dennoch behutsam in die umliegende Natur ein. Auf der Plattform des Aussichtsturm angekommen, wird man mit einem einzigartigen Rundblick über die Landschaft des Schwarzwalds belohnt – zur Schwäbischen Alb, ins Rheintal und bei guter Sicht sogar bis zu den Schweizer Alpen.

Deutschlands sinnlichstes Saunabad liegt in Bad Wildbad.

Das besondere Wildbader Thermalwasser, die wunderschöne Saunalandschaft und die entspannenden Wellnessbehandlungen garantieren Gesundheit für Leib und Seele, und zwar in einer Umgebung, wie man sich es schöner nicht vorstellen kann.

Mit der Thermal-Badelandschaft wird ein Stück romantischen Empfindens zu einem neuen Leben erweckt, ein „Badetempel“, der des Wassers gute Geister gerade dem Gast der Gegenwart wieder in Erinnerung ruft. Unübersehbar in der Raumgestaltung die Anleihen an sakrale Vorbilder.

Hier kann man die einzigartige Ausgestaltung der Fürstenbäder in Ihrem bunten Spiel von Licht und Schatten, ausgelöst durch die im Jugendstil verglasten Fenster; spielerisch auch die kunstvollen Wand- und Deckenmalereien oder die Fliesen mit ihren Blumenornamenten bewundern – das alles und noch mehr ist die pure Wohltat. Und im „Palais Thermal“ finden der Gast garantiert die Nische, ob im Fürstenbad oder in einem der zahlreichen Whirlpools, wo man sich richtig rundum wohlfühlen und dem Alltag entfliehen können. Ob im 32 Grad warmen Thermalwasser das aus 200m Tiefe dem Schwarzwald entspringt, oder sogar bei heißen 38 Grad Wassertemperaturen.

Weit weg vom Alltag und doch so nah an der Quelle der Erholung liegt das Mokni´s Hotel & Spa . Als eine Einheit erlebt der Hotelgast die räumliche Nähe zum Palais Thermal. Klassische Eleganz eines First Class Hotels, freundliche Menschen, herzlicher Service, exzellente Küche und kompromisslos in Sachen Komfort und Individualität.

In Bad Wildbad ist man richtig, wenn man wandern, radfahren , sich entspannen,erholen und auch noch gut essen will. Klaus Ottenberg

