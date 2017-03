Bad Salzuflen an FlixBus-Netz angeschlossen

Bad Salzuflen. „Unsere Anstrengungen für eine bessere Verkehrsanbindung in Lippe war erfolgreich. Ab dem 06. April fährt FlixBus von und nach Bad Salzuflen. Damit ist Bad Salzuflen deutschland- und europaweit gut angebunden“, freut sich der lippische Bundestagsabgeordnete Cajus Caesar.

„Aufgrund der Vorstöße des Abgeordneten Cajus Caesar und der gemeinsam geführten Gespräche haben wir die Aufnahme von Bad Salzuflen in das europäische FlixBus-Netz geprüft. Wir freuen uns mitteilen zu können, dass wir die Stadt ab April 2017 anfahren werden.“, so FlixBus-Pressesprecher Martin Mangiapia. Die Haltestelle wird als Bedarfshalt in das FlixBus-Netz integriert. Sobald ein Fahrgast eine Verbindung ab oder nach Bad Salzuflen bucht, wird die Stadt angefahren. Der erste Bus wird am 06.04.2017 um 11:05 Uhr aus Köln in Bad Salzuflen eintreffen und nach Berlin über Magdeburg weiterfahren. Aus Berlin trifft der erste Bus am Freitag, 07. April 2017 um 17:25 Uhr ein und fährt weiter über Dortmund nach Köln.

„Bad Salzuflen – Berlin ab 13 Euro. Damit stehen nun Angebote auch für diejenigen zur Verfügung, die nicht so viel Geld ausgeben wollen und können“, bestätigt Cajus Caesar die günstige Reisemöglichkeiten.

Das Unternehmen FlixBus wurde 2011 gegründet und befördert heute mit etwa 1.000 Bussen rund 30 Millionen Fahrgäste zu über 1.000 Zielen in 20 europäischen Ländern. Jetzt auch in Bad Salzuflen.