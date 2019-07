Bad Oeynhausen für Anfänger

Harald Meves und Dietrich Stuke geben humorvolles Stadtporträt in der Wandelhalle

Bad Oeynhausen. Für den Zugereisten ist der Ostwestfale ja ein Buch mit sieben Siegeln. Wie soll man verstehen was gemeint ist, wenn hier jemand etwas „sacht“ oder „nich sacht“? Am 15. Juli um 19:00 Uhr klären Harald Meves und Dietrich Stuke auf. In der Wandelhalle geben Sie einen Einblick in die Seele Bad Oeynhausens und den Charakter der Einheimischen.