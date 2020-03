Babysitter mit Zertifikat: Familienservice SPROSS bietet Schulung in Lügde an

Lügde. Jugendliche, die gerne als Babysitter arbeiten möchten, bekommen jetzt in Lügde die Chance, sich ausbilden zu lassen: Der Familienservice SPROSS des Kreises Lippe bietet am 13., 14. und 20. März einen entsprechenden Kurs in der Kindertagesstätte Pusteblume, Waldstraße 1A, in Lügde an.

Die angehenden Babysitter üben sich in der Säuglingspflege, dem Wickeln und dem Umgang mit den Kleinsten und studieren außerdem ausgiebig die verschiedenen Entwicklungsstufen von Kindern in der Alterspanne von null bis acht Jahren. Zudem bekommen die Teilnehmer einen Einblick in den Bereich Aufsichtspflicht, Pflege, Ernährung, Gesundheit sowie Verhaltensregeln in Notfallsituationen. Auch als Vorbereitung auf ein Auslandsjahr, beispielsweise als Au-pair, eignet sich das Erlernte gut. Nach der Teilnahme an einem Erste-Hilfe-Kurs erhalten die Absolventen ein Zertifikat und können sich über eine Babysitter-Kartei vermitteln lassen.

Der Kurs findet an den Freitagen von 15 bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 16 Uhr statt. Interessierte können sich bei der Kindertagesstätte Pusteblume unter 05281 7546 oder beim Familienservice SPROSS unter 05231/62-7877 oder unter spross@kreis-lippe.de anmelden. Dort gibt es auch weitere Informationen.