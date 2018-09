Azubitausch-Projekt startet mit Blick hinter die Kulissen im GOP

OWL. Der Startschuss für das Azubiaustausch-Projekt von vier Unternehmen aus dem Kreis ist dieses Jahr im GOP Kaiserpalais gefallen. Seit mittlerweile sieben Jahren tauschen die Auszubildenden im zweiten Lehrjahr der Firmen Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG, Kögel Bau GmbH & Co. KG, GOP Kaiserpalais GmbH & Co. KG und der Bäckerei Bertermann GmbH für einige Tage die Unternehmen, um den Alltag und die Abläufe in einem anderen Betrieb kennen zu lernen.

In diesem Jahr freuen sich Anika Hinrichs, Paulina Meyer (beide Kögel Bau GmbH & Co. KG), Jule Althoff (GOP Kaiserpalais GmbH & Co. KG), Murad Hasanov (Bäckerei Bertermann GmbH) und Lara Sophie Schomburg (Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG) auf viele neue Eindrücke in den unterschiedlichen Firmen.

„Mittlerweile sieben Jahre läuft dieses Tausch-Projekt bereits und wir sind unheimlich stolz, dass es so gut funktioniert. Die jungen Azubis bringen immer wieder ganz neue Erkenntnisse mit in die eigene Firma zurück und profitieren von den ganz unterschiedlichen Branchen der Tauschfirmen“, erklärt Sabrina Schlömp, Organisatorin des Azubitausch-Projektes (Creditreform Herford & Minden Dorff GmbH & Co. KG). Was vor sieben Jahren als Idee gestartet ist, ist mittlerweile fest etabliert und soll auch noch weitere Jahre Bestand haben, so sind sich die Vertrauenspersonen in den jeweiligen Firmen einig.

In diesem Jahr startete das Tausch-Projekt im GOP Kaiserpalais mit einem ganz besonderen Highlight. Die Azubis durften hinter die Kulissen der Proben zu der neuen Show „Grand Hotel“ schauen und erlebten hautnah, wie Artisten, Regisseure und Techniker alles für eine erfolgreiche Premiere vorbereiteten. Ab sofort dürfen sich die fünf Azubis nun auf spannende Tauschtage in den vier Firmen freuen.