Azubis oder Praktikanten für MINT-Jobs gesucht

Kreis Lippe. Es ist ein kleines Jubiläum: Bereits zum zehnten Mal veranstaltet das zdi-Zentrum Lippe.MINT am Dienstag, 8. Oktober, von 8 bis 13 Uhr einen Tag „Naturwissenschaften und Technik in Beruf und Studium erleben“ in der Phoenix Contact Arena in Lemgo. Interessierte Akteure sind auch in diesem Jahr dazu eingeladen, sich mit Workshops, Führungen und Ausstellungsständen zu beteiligen. Auch für Schüler ist die Anmeldung noch möglich.

Die Veranstaltung unterstützt die Nachwuchsförderung im Bereich MINT. Der Lippe.MINT-Tag führt Schüler mit regionalen Unternehmen und Hochschulen zusammen. Erwartet werden bis zu 1.000 Schüler der Jahrgangsstufen 8 bis 13, die sich speziell für Naturwissenschaft und Technik interessieren.

Um dem drohenden Fachkräftemangel vorzubeugen, haben Unternehmen und (Hoch-)Schulen die Gelegenheit, gezielt für Ausbildungsberufe und Studiengänge Werbung zu machen und in Workshops potentielle Auszubildende und Studierende kennenzulernen. Jugendliche bekommen dabei Informationen über MINT-Ausbildung und MINT-Studium aus erster Hand und können über Gutscheine einen Schnuppernachmittag im Unternehmen verbringen.

Dazu findet ein Rahmenprogramm mit einem MINT-Quiz und Beratungen durch die Agentur für Arbeit statt.