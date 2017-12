Autocalypse now – Autonomes fahren verändert alles

Digitalisierung, Elektrifizierung, Robotisierung

Die zunehmende Elektromobilität bedeute neue Herausforderungen. So sei die immer höhere Batteriekapazität ein Irrweg hinsichtlich Rohstoffeinsatz und Fahrzeuggewicht. Vielmehr liege in der intelligenten Infrastruktur der Schlüssel moderner Mobilität. Die für das autonome Fahren genutzte Digitalisierung werde auch neue Formen des personenbezogenen Datensammelns und -nutzens durch Großkonzerne wie Amazon und Google mit sich bringen. Am Ende werde Mobilität sogar billiger, daher seien die Rebound-Effekte (Anstieg des Energieverbrauchs aufgrund einer Effizienzsteigerung) rechtzeitig zu bedenken, so Dr. Sauter-Servaes.

Moderiert wurde das ing-meet.ing von Tanja Krüger, Vorstandsmitglied des VDI OWL und selbst Gründerin und Geschäftsführerin des Unternehmens Resolto Informatik GmbH, das die Nutzung künstlicher Intelligenz zur Effizienzsteigerung von technischen Systemen realisiert: „Wie befördern die heutigen Effizienzdefizite neue innovative Geschäftsmodelle, die mit Hilfe von Digitalisierung, Elektrifizierung und Robotisierung eine revolutionäre Transformation des Verkehrssektors ansteuern können?“

Die Automobile der Zukunft würden durch die erheblich verdichtete Nutzung stärker beansprucht, so Marco Kollmeier, Geschäftsbereichsleiter Elektromobilität bei Benteler Automobiltechnik GmbH. Ein Fahrzeug, das über Crowd Sharing (die Nutzung durch viele Menschen) täglich zehn Stunden genutzt werde, unterliege einer Dauerbelastung wie beispielsweise heute die LKW-Flotten. Nach Ansicht von Dr.-Ing. Stefan Schwehr, Vorstand Technik beim Automobilzulieferer Paragon AG, wird die Herausforderung in Europa zunächst in der Übergangsphase der Koexistenz von privaten und geteilten Fahrzeugnutzungen, von konventionellem, teilautonomem und dauerhaft autonomem Verkehr, von Fahrzeugen mit und ohne Lenkrad liegen. Hier seien die Systementwickler gefordert.

Kooperative Mobilitätsentwicklung für Stadt und Land

850 Bürgermeister hatten dem VDI in seiner bundesweiten Studie „Stadt:Denken: Bausteine für die Zukunft der Stadt“ ihre Herausforderung für neuartige Mobilitätskonzepte als Top-Thema formuliert und ganz oben auf die eigene kommunale Agenda gesetzt. Auch in der Region OWL seien Ingenieurinnen und Ingenieure an der Weiterentwicklung beteiligt, so VDI OWL-Vorstandsmitglied Klaus Meyer mit Blick auf die „REGIONALE UrbanLand Ostwestfalen-Lippe“, wo die kooperative Mobilitätsentwicklung urbaner und ländlich strukturierter Räume die Zukunftsherausforderung ist. Auch Dr.-Sauter-Servaes vertraute am Ende der Verantwortung und Kompetenz der Ingenieurinnen und Ingenieure: „Wir müssen nicht abwarten, sondern können gestalten!“