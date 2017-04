Auto-Show im Herzen der Altstadt

Bielefeld. Die Bielefelder Altstadt verwandelt sich am ersten Mai-Wochenende wieder in eine große Flaniermeile für Auto-Fans. Bei La Strada vom 5. bis 7. Mai 2017 gibt es Neuwagen, Sportflitzer und Oldtimer zu sehen. In entspannter Bummelatmosphäre können Besucher in Autos probesitzen und sich beraten lassen. Die Auswahl ist groß: Insgesamt 17 Händler präsentieren sich in der Altstadt, es werden Fahrzeuge von 29 Automarken gezeigt. Bielefeld Marketing und die Werbeagentur Eigenrauch & Partner veranstalten die La-Strada-Tage zum 19. Mal.

Bei der „La Strada Classic“ am Samstag und Sonntag geht es zurück in die große Zeit der Cadillacs und Mercedes „Pagoden“ – ein Augenschmaus für jeden Oldtimer-Fan. Jeweils ab 14 Uhr werden die historischen Schätzchen nach den täglichen Ausfahrten auf dem Klosterplatz erwartet. Um 16 Uhr starten die Oldies an beiden Tagen zu einem Autokorso durch die Innenstadt.

Im Altstädter Kirchpark wird ein Spielprogramm für Kinder angeboten. Zwei Walk-Acts, die „Autoflüsterer“ (Samstag) und die „Dummies“ (Sonntag), sorgen für Unterhaltung in den Straßen. Gastronomische Angebote runden die drei La-Strada-Tage ab. Der Autosalon hat am Freitag und Samstag von 11 bis 20 Uhr und am Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Infos auch unter: www.bielefeld.jetzt/lastrada