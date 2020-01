Auszubildende leiten Klinik für Chirurgie am St. Josef Hospital in Bad Driburg

Bad Driburg. Dienstpläne schreiben, Patienten betreuen, im Schichtsystem arbeiten und nebenbei immer ein Lächeln auf den Lippen haben: Dieser Aufgabe stellen sich derzeit 23 Auszubildende des Bildungszentrums Weser-Egge. Die jungen Frauen und Männer haben das Ruder in der Klinik für Chirurgie am St. Josef Hospital in Bad Driburg übernommen und es heißt: „Jetzt übernehmen wir!“.

Als Loreen-Valeria Frese an diesem Vormittag an der Tür ihres Patienten klopft, wird sie freudestrahlend empfangen. „Wir müssen kurz ihren Blutzucker-Wert messen“, sagt die junge Frau selbstbewusst, zieht sich die Handschuhe an und bereitet die Untersuchung vor. Von der Auszubildenden zur Chefin, heißt es für die 21-Jährige aus Neuenheerse, die von ihren Mitschülern zur Bereichsleitung gewählt wurde. Sie organisiert die Dienstpläne und strukturiert den Alltag auf der Station. Für ihre jungen Kollegen ist sie die erste Ansprechpartnerin. Und sie wächst mit ihren Aufgaben. „Einen Arzt anzusprechen und eine Erklärung zu fordern oder Nachfragen zu stellen, kostete mich vorher viel Überwindung“, gibt Frese zu, „mittlerweile ist die Hemmschwelle kleiner geworden.“

Praxis hautnah erleben

Die Auszubildenden stehen kurz vor ihrem Examen und erhalten damit die Möglichkeit, die Praxis hautnah zu erleben. „Unsere Schüler sollen lernen, selbstständig und eigenverantwortlich zu arbeiten“, sagt Ute Pägel, Leiterin des Bildungszentrums Weser-Egge, über das Projekt „Schüler leiten eine Station“. Am Tagesablauf der Klinik wie beispielsweise Untersuchungen, Pflege und Therapiemaßnahmen ändert sich nichts. Pägel: „Die gültigen Pflege-, Organisations- und Sicherheitsstandards sind und bleiben verbindlich.“

Dafür sorgen auch Teamleiterin Karin Henke und speziell ausgebildete Praxisanleiter. Sie haben jederzeit ein Auge auf ihre Sprösslinge. „Wir akzeptieren die getroffenen Entscheidungen und bisher haben wir kein einziges Mal eingreifen müssen“, sagt Henke, die betont, dass sie auch von den Patienten ausschließlich positives Feedback erhält.

Stolz auf den jungen Nachwuchs

Auch Dr. Florian Dietl, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Josef-Hospital Bad Driburg, ist stolz auf den jungen Nachwuchs. „Die Zusammenarbeit untereinander funktioniert gut und harmonisch“, sagt er, „und unsere Patienten haben keinerlei Nachteile dadurch. Im Gegenteil, pro Schicht werden doppelt so viele Schüler als Pflegekräfte im normalen Ablauf eingesetzt.“ Seinen Angaben zufolge liegt die durchschnittliche Liegedauer der Patienten bei 4,3 Tagen – für die Schüler ist das eine besondere Herausforderung. Dr. Dietl: „Sie müssen sich sehr schnell mit immer neuen Patienten und ihren Erkrankungen vertraut machen.“

KHWE als attraktiver Arbeitgeber

Für Ute Pägel dient dieses Projekt maßgeblich dazu, die KHWE als attraktiven Arbeitgeber kennenzulernen. „Eine Schülerin aus dem vorherigen Jahrgang beispielsweise arbeitet mittlerweile als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Klinik für Chirurgie in Bad Driburg. Dieses Bestreben haben wir auch jetzt wieder“, sagt sie. Weitere 20 Auszubildende des Bildungszentrums Weser-Egge aus Brakel leiten derzeit die Klinik für Geriatrie am Helios Klinikum in Warburg.