Auszeichnung der Bundesregierung für Kultur- und Kreativwirtschaft begeht 10 – jähriges Jubiläum

Deutschlands kreativste Vor- und Umdenker*innen: Kultur -und Kreativpiloten Deutschland 2019 – 4 Teams aus Nordrhein-Westfalen sind dabei!

Berlin. Zum zehnten Mal zeichnete die Bundesregierung Deutschlands kreativste Köpfe, ihre innovativen Ideen und ihre individuellen Unternehmer*innen – persönlichkeiten als Kultur- und Kreativpiloten Deutschland im Berliner Westhafen aus. Über 400 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft und Kultur feierten gemeinsam das 10- jährige Bestehen der einzigen Auszeichnung für die Kultur – und Kreativwirtschaft. Vier Teams aus Nordrhein-Westfalen gehören zu den Titelträger*innen: cocktailfilms (Mönchengladbach), Harold Halibut/Slow Bros UG (Köln), Open Press Project (Köln) und Knowbody (Lüdenscheid).„Eine Idee entwickelt ihre Kraft, wenn sich Expertise, Einfallsreichtum und Risikobereitschaft verbinden”, sagt Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und Energie .„Genau darin besteht die Kernkompetenz der Kultur – und Kreativpiloten Deutschland. Sie stehen für den ‚Creative Impact‘, der so wichtig für die wirtschaftliche und gesellschaftliche Zukunft unseres Landes ist. Sie sind Vordenker für Kernthemen wie Kreislaufwirtschaft, Digitalisierung und Mobilität .” Inklusion und Integration, Female Empowerment, Nachhaltigkeit und digitale Technologien stehen bei den Titelträger*innen im Jubiläumsjahr dabei besonders im Fokus. Dieses kreative Unternehmertum zeigen die diesjährigen Titelträger*innen, darunt er auch die vier Gründer*innenteams aus Nordrhein- Westfalen:

Da ist das Gründerduo aus Mönchengladbach ,Cagdas Yüksel und Fehmi Yüksel, die als Dokumentarfilmer mit cocktailfilms Unterhaltung und gesellschaftspolitische Relevanz erzeugen, in dem sie neben anspruchsvollen Filmen auch Workshops und Präventionsprogramme anbieten. So wie die vier Gründer von Slow Bros aus Köln, die mit dem neuen Videospiel Harold Halibut, neue Dimensionen der Gameentwicklung schaffen. Das ebenfalls aus Köln stammende Gründerduo von Open Press Project hat die erste 3D – gedruckte Tiefdruckpressse für zu Hause erfunden , die mittlerweile weltweit von bereits über 1.500Designer*innen, Fotograf *innen und Künster*innen genutzt wird. Und zu den Titelträger*innen gehören auch die jungen Gründer* innen aus Lüdenscheid, die mit der neuen App Knowbody den Sexualkundeunterricht in die heutige Zeit holen. In den vergangenen Monaten haben sich die 32 Ausgezeichneten gegen mehr als 800 Mitbewer-ber*innen durchgesetzt und gehören nun zu den 320 gekürten Unternehmer*innen aus zehn Jahren erfolgreicher Auszeichnung. Sie profitieren neben der bundesweiten Aufmerksamkeit von einem weitreichenden Expert*innen – Netzwerk der Kultur – und Kreativwirtschaft und erhalten ein individuell zugeschnittenes, einjähriges Mentoring – Programm, das sie in ihrer unternehmerischen Entwicklung unterstützt.